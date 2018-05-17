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15:03 (мск), источник: Prosports.kz

Лига Европы: «Кайрат», «Иртыш» и «Тобол» попали в список «сеяных» команд

Казахстанские клубы «Кайрат», «Иртыш» и «Тобол» стартуют в Лиге Европы УЕФА в качестве «сеяных» команд, сообщает Prosports.kz.

Обладатель Кубка Казахстана — «Кайрат», а также занявшие 4-е и 5-е место в премьер-лиге «Иртыш» и «Тобол» соответственно, стартуют в Лиге Европы УЕФА с первого квалификационного раунда.

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При этом все три клуба возьмут старт в качестве «сеяных» клубов.

Все три клуба имеют по 3.625 баллов. Участвующая в Лиге Чемпионов «Астана» имеет 21.750 баллов в рейтинге УЕФА. В случае выхода казахстанских клубов во второй этап Лиги Европы, то все станут «несеяными».

Напомним, что жеребьевка первого и второго раундов квалификации Лиги Европы УЕФА состоятся 19 июня.

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