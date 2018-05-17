«Ради такой победы ушел из дома в 14 лет»

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Мадридский «Атлетико» разгромил французский «Марсель» в финале Лиги Европы (3:0), причем все надежды «провансальцев» похоронил их соотечественник Антуан Гризманн, родившийся в 60 км от Лиона, в котором проходила встреча.

Футбол Лига Европы 2017/2018 Финал, 16.05.2018, 21:45 Марсель 0 Атлетико 3

Маленький принц оформил дубль в ворота «олимпийцев», а в самой концовке матча поучаствовал в голевой комбинации, которая завершилась третьим забитым мячом в исполнении капитана команды Габи. Стоит ли говорить, что Антуан был признан лучшим игроком финала?

«Я безумно рад, ведь работал много лет для того, чтобы пережить подобный момент. Именно для этого в 14 лет я покинул родной дом. (Гризманн переехал из Франции в Испанию, присоединившись к молодежной команде «Реал Сосьедада». — «Газета.Ru»). Будем праздновать эту победу. Моя семья сейчас здесь, в Лионе.

Что касается соперника, то снимаю шляпу перед «Марселем». Это отличная команда, — цитирует нападающего официальный сайт УЕФА.

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Любопытно, что трофей Лиги Европы стал для Гризманна лишь вторым в составе «матрасников»: ранее он завоевывал с командой только Суперкубок Испании.

«Я мечтал выиграть трофей с Симеоне. Он многому меня научил и сделал одним из лучших футболистов мира, — отметил французский форвард. — Надеюсь, что продолжу играть на том же уровне. Мои чувства к клубу растут с каждым матчем, с каждым сезоном.

Я провел в «Атлетико» четыре года, и сейчас у меня прочная связь с партнерами по команде. Вот почему я отдаю всего себя.

Тем временем в испанских СМИ активно муссируется тема об интересе «Барселоны» к Гризманну.

Если громкий переход осуществится, то финал Лиги Европы станет для «Белокурого дьявола» последним в футболке «Атлетико».

Однако слова француза после победы над «Марселем» вызывают определенные сомнения в этом трансфере.

Главный тренер мадридцев Диего Симеоне также выразил надежду, что игрок останется в стане «индейцев»:

«Нам нужно, чтобы Гризманн продолжал демонстрировать ту игру, которую показывал все эти годы. Надеюсь, он рад и останется в «Атлетико».

Этот трофей стал для аргентинского специалиста восьмым в карьере. Ранее он выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, брал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также два раза становился победителем в национальном первенстве Аргентины.

Однако «Эль Чоло» считает, что кубков могло быть и больше:

«Мы были близки к трофеям, когда дважды играли в финале Лиги чемпионов. Но эта победа подтверждает, что мы стали сильнее.

Последние восемь-десять лет были чудесными для «Атлетико». Сперва мы нашли нужных людей, а потом вырастили игроков, — отметил главный тренер «Атлетико».

Легенда «матрасников» Фернандо Торрес вернулся в команду под конец «чудесного десятилетия», обозначенного Симеоне, и этот кубок Лиги Европы стал для него первым (!) трофеем в составе «матрасников». Теперь Эль Ниньо может спокойно завершать карьеру.

«Это счастье, которое невероятно трудно описать словами. Мечта, которая сбылась.

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С точки зрения уровня сентиментальности и эмоционального накала, этот титул — самый дорогой из тех, что мне приходилось завоевывать.

У каждого есть детская мечта, а эта была моей, — признался Торрес.

Учитывая, что нападающий в 2010 году побеждал со сборной Испании на чемпионате мира, слова о «самом дорогом титуле из всех» действительно выглядят впечатляюще.

Капитан «Атлетико» Габи после встречи выдал не менее громкую фразу, заверив, что Лига Европы «не дерьмо».

«Это был очень значимый матч, который позволил нам доказать, что мы на вершине. «Атлетико» — один из лучших клубов Европы.

После вылета из Лиги чемпионов я сказал, что Лига Европы — дерьмо? Теперь я должен проглотить эти слова.

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия тем временем попытался утешить свою команду и заявил, что не стоит посыпать голову пеплом даже после разгромного поражения.

«Мы упустили свой шанс в первом тайме. «Марсель» первым создал голевой момент у ворот соперника, но затем допустил ошибку, которая стоила нам пропущенного гола. В матчах с такими командами, как «Атлетико», нельзя позволять себе таких ошибок.

Во второй половине встречи «Атлетико» стал выглядеть лучше. Сожалею, что нам не повезло в эпизоде с ударом Костаса Митроглу, когда мяч попал в каркас.

Если бы снаряд залетел в ворота, «Марсель» смог бы вернуться в игру. Тем не менее «Атлетико» — хорошая команда, а мы не должны стыдиться этого поражения, — подчеркнул специалист.

Лучший бомбардир «Марселя» в этом сезоне Флориан Товен отнесся к поражению не так философски, как наставник.

«Мы очень хорошо начали матч. Жаль, что пропустили гол на ровном месте. Это надломило нас.

Нам потребовалось много времени, чтобы собраться. Это болезненное поражение, которое разбивает нам сердце.

Мы провели отличный сезон и заслужили награду в конце этого пути. Надо извлечь уроки из сегодняшнего проигрыша, — заключил нападающий.

Однако этот матч — уже история, и «Атлетико» вписал себя в нее, выиграв Лигу Европы в третий раз. Ранее подобное удавалось только еще одному испанскому клубу — «Севилье».