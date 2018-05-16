Полиция Лиона арестовала более 20 болельщиков после финала футбольной Лиги Европы

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18 задержанных оказались болельщиками «Марселя», еще трое — фанатами местного «Лиона».

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Большинство арестов произошло в районе стадиона или на нем: семь человек арестованы за использование пиротехники, четверо — за насилие на трибуне, четверо — за призывы к беспорядкам и еще двое — за попытку выбежать на поле.

Трое были задержаны из-за драки на площади перед мэрией Лиона. Еще один болельщик «Лиона» был арестован в центре города за ношение оружия.

«Марсель» ни разу не становился победителем Кубка УЕФА/ Лиги Европы, трижды дойдя до финала (1999, 2004, 2018). Французский клуб повторил антирекорд португальской «Бенфики» по количеству поражений в финалах. Лиссабонский клуб ни разу не побеждал в Кубке УЕФА/Лиге Европы.