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10:09 (мск), источник: ТАСС

Полиция Лиона арестовала более 20 болельщиков после финала футбольной Лиги Европы

ТАСС, 17 мая. Полиция Лиона задержала 21 болельщика за нарушение правопорядка после финала футбольной Лиги Европы, в котором испанский «Атлетико» победил французский «Марсель» со счетом 3:0. Об этом сообщает Europe 1.

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18 задержанных оказались болельщиками «Марселя», еще трое — фанатами местного «Лиона».

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Большинство арестов произошло в районе стадиона или на нем: семь человек арестованы за использование пиротехники, четверо — за насилие на трибуне, четверо — за призывы к беспорядкам и еще двое — за попытку выбежать на поле.

Трое были задержаны из-за драки на площади перед мэрией Лиона. Еще один болельщик «Лиона» был арестован в центре города за ношение оружия.

«Марсель» ни разу не становился победителем Кубка УЕФА/ Лиги Европы, трижды дойдя до финала (1999, 2004, 2018). Французский клуб повторил антирекорд португальской «Бенфики» по количеству поражений в финалах. Лиссабонский клуб ни разу не побеждал в Кубке УЕФА/Лиге Европы.

«Атлетико» в третий раз в своей истории стал победителем Лиги Европы, до этого команда выигрывала трофей в сезоне-2009/10, обыграв английский «Фулхэм» (2:1 в дополнительное время), и в сезоне-2011/12, победив в решающем матче испанский «Атлетик» (3:0).

Марсель 0:3
Первый тайм: 0:1
Атлетико
16.05.2018, 21:45 Зрители: 55768 плей-офф: Финал Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Руди Гарсия Диего Симеоне
Голы
7 Антуан Гризманн (Габриэль Фернандес Габи) 21′
7 Антуан Гризманн (Коке) 49′
14 Габриэль Фернандес Габи (Коке) 89′
Составы
Стив Манданда 30
Буна Сарр 17
38′ Жордан Амави 18
75′ Луиз Густаву 19
Адиль Рами 23
Флориан Товен 26
Морган Сансон 8
Андре-Франк Замбо 29
55′ Лукас Окампос 5
78′ Клинтон Нжи 14
32′ Димитри Пайет (к) 10
Максим Лопес 27
74′ Валер Жермен 28
Константинос Митроглу 11
13 Ян Облак
19 Лукас Эрнандез 78′
2 Диего Годин
24 Хосе Хименес
6 Коке
8 Ньигес Сауль
14 Габриэль Фернандес Габи (к)
18 Диегу Коста
16 Шиме Врсалько 45′ 23′
20 Хуанфран
11 Анхель Корреа 88′
5 Томас Партей
7 Антуан Гризманн 90′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 6
12 Удары (всего) 12
2 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
1 Угловые 6
18 Фолы 9
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бьерн Кайперс (Нидерланды)
Боковой судья Сандер ван Рукел (Нидерланды)
Боковой судья Эрвин Зейнстра (Нидерланды)
За воротами Пол ван Букел (Нидерланды)
За воротами Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Автогол
Гол с пенальти
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