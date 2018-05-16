Капитан «Атлетико» Габи: Теперь я должен проглотить свои слова о том, что Лига Европы — дерьмо

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Встреча команд, прошедшая в Лионе, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Атлетико». В составе победителей дубль оформил Антуан Гризманн (на 21-й и 49-й минутах), еще один мяч забил Габи (88-я).

«Это был очень важный матч, он позволяет нам оставаться в топе. Мы одна из лучших команд Европы. Я говорил, что «Атлетико» умеет страдать. Мы убили эту игру, когда было нужно.

Гризманн показал, что он сосредоточен на «Атлетико». Надеюсь, он останется. Трофей может помочь в этом смысле, а еще больше — то, как мы это сделали. Это важно для ближайших сезонов.

Для Торреса не могло и быть лучшего прощания с «Атлетико», чем поднять над головой трофей. Он заслуживает этого, как никто другой.

Моя фраза о том, что Лига Европы — дерьмо? Теперь я должен проглотить свои слова. Тогда был трудный момент для всех нас, — сказал Габи.

Капитан «Атлетико» пронес эту фразу после ничьей с «Карабахом» (1:1) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом» (1:1). В итоге «матрасники» заняли третье место в группе (вслед за «Ромой» и «Челси») и вылетели в Лигу Европы.