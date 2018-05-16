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09:08 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан «Атлетико» Габи: Теперь я должен проглотить свои слова о том, что Лига Европы — дерьмо

Капитан мадридского «Атлетико» Габи поделился эмоциями после победы над французским «Марcелем» в финальном матче Лиги Европы. Об этом сообщает AS.com.

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Встреча команд, прошедшая в Лионе, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Атлетико». В составе победителей дубль оформил Антуан Гризманн (на 21-й и 49-й минутах), еще один мяч забил Габи (88-я).

«Это был очень важный матч, он позволяет нам оставаться в топе. Мы одна из лучших команд Европы. Я говорил, что «Атлетико» умеет страдать. Мы убили эту игру, когда было нужно.

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Гризманн показал, что он сосредоточен на «Атлетико». Надеюсь, он останется. Трофей может помочь в этом смысле, а еще больше — то, как мы это сделали. Это важно для ближайших сезонов.

Для Торреса не могло и быть лучшего прощания с «Атлетико», чем поднять над головой трофей. Он заслуживает этого, как никто другой.

Моя фраза о том, что Лига Европы — дерьмо? Теперь я должен проглотить свои слова. Тогда был трудный момент для всех нас, — сказал Габи.

Капитан «Атлетико» пронес эту фразу после ничьей с «Карабахом» (1:1) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом» (1:1). В итоге «матрасники» заняли третье место в группе (вслед за «Ромой» и «Челси») и вылетели в Лигу Европы.

Добавим, что «Атлетико» в третий раз в истории выиграл Лигу Европы. В следующем сезоне «матрасники» выступят в Лиге чемпионов.

Марсель 0:3
Первый тайм: 0:1
Атлетико
16.05.2018, 21:45 Зрители: 55768 плей-офф: Финал Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Руди Гарсия Диего Симеоне
Голы
7 Антуан Гризманн (Габриэль Фернандес Габи) 21′
7 Антуан Гризманн (Коке) 49′
14 Габриэль Фернандес Габи (Коке) 89′
Составы
Стив Манданда 30
Буна Сарр 17
38′ Жордан Амави 18
75′ Луиз Густаву 19
Адиль Рами 23
Флориан Товен 26
Морган Сансон 8
Андре-Франк Замбо 29
55′ Лукас Окампос 5
78′ Клинтон Нжи 14
32′ Димитри Пайет (к) 10
Максим Лопес 27
74′ Валер Жермен 28
Константинос Митроглу 11
13 Ян Облак
19 Лукас Эрнандез 78′
2 Диего Годин
24 Хосе Хименес
6 Коке
8 Ньигес Сауль
14 Габриэль Фернандес Габи (к)
18 Диегу Коста
16 Шиме Врсалько 45′ 23′
20 Хуанфран
11 Анхель Корреа 88′
5 Томас Партей
7 Антуан Гризманн 90′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 6
12 Удары (всего) 12
2 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
1 Угловые 6
18 Фолы 9
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бьерн Кайперс (Нидерланды)
Боковой судья Сандер ван Рукел (Нидерланды)
Боковой судья Эрвин Зейнстра (Нидерланды)
За воротами Пол ван Букел (Нидерланды)
За воротами Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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