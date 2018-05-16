Капитан «Атлетико» Габи: Теперь я должен проглотить свои слова о том, что Лига Европы — дерьмо
Капитан мадридского «Атлетико» Габи поделился эмоциями после победы над французским «Марcелем» в финальном матче Лиги Европы. Об этом сообщает AS.com.
Капитан мадридского «Атлетико» Габи поделился эмоциями после победы над французским «Марcелем» в финальном матче Лиги Европы. Об этом сообщает AS.com.
Встреча команд, прошедшая в Лионе, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Атлетико». В составе победителей дубль оформил Антуан Гризманн (на 21-й и 49-й минутах), еще один мяч забил Габи (88-я).
«Это был очень важный матч, он позволяет нам оставаться в топе. Мы одна из лучших команд Европы. Я говорил, что «Атлетико» умеет страдать. Мы убили эту игру, когда было нужно.
Гризманн показал, что он сосредоточен на «Атлетико». Надеюсь, он останется. Трофей может помочь в этом смысле, а еще больше — то, как мы это сделали. Это важно для ближайших сезонов.
Для Торреса не могло и быть лучшего прощания с «Атлетико», чем поднять над головой трофей. Он заслуживает этого, как никто другой.
Моя фраза о том, что Лига Европы — дерьмо? Теперь я должен проглотить свои слова. Тогда был трудный момент для всех нас, — сказал Габи.
Капитан «Атлетико» пронес эту фразу после ничьей с «Карабахом» (1:1) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом» (1:1). В итоге «матрасники» заняли третье место в группе (вслед за «Ромой» и «Челси») и вылетели в Лигу Европы.
Добавим, что «Атлетико» в третий раз в истории выиграл Лигу Европы. В следующем сезоне «матрасники» выступят в Лиге чемпионов.
|Руди Гарсия
|Диего Симеоне
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|6
|12
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|6
|18
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Бьерн Кайперс (Нидерланды)
|Боковой судья
|Сандер ван Рукел (Нидерланды)
|Боковой судья
|Эрвин Зейнстра (Нидерланды)
|За воротами
|Пол ван Букел (Нидерланды)
|За воротами
|Данни Маккели (Нидерланды)