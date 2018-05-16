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08:34 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: «Атлетико» получит от УЕФА €26,6 млн после победы в Лиге Европы

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» получит от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 26,6 миллиона евро призовых после победы в финале Лиги Европы, сообщает As.

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В среду испанский клуб в Лионе одержал крупную победу над французским «Марселем» (3:0) и в третий раз выиграл Лигу Европы.

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Благодаря победе в финальной игре «Атлетико» заработал 6,5 миллиона евро, выход в полуфинал принес клубу 1,6 миллиона, выход в четвертьфинал — 1 миллион.

Команда Диего Симеоне вылетела во второй по значимости клубный турнир Европы после того, как не смогла преодолеть групповой раунд Лиги чемпионов. Выступление в Лиге Европы пополнит бюджет клуба на 10,3 миллиона евро. Клуб также получит 16,3 миллиона евро за участие в групповом этапе Лиги чемпионов, в рамках которого «Атлетико» сумел одержать одну победу и четырежды сыграть вничью.

Кроме того, УЕФА распределяет определенную сумму согласно удельному весу каждого конкретного телевизионного рынка, представленного участниками турниров. Эта сумма впоследствии делится между клубами, представляющими данную ассоциацию.

Марсель 0:3
Первый тайм: 0:1
Атлетико
16.05.2018, 21:45 Зрители: 55768 плей-офф: Финал Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Руди Гарсия Диего Симеоне
Голы
7 Антуан Гризманн (Габриэль Фернандес Габи) 21′
7 Антуан Гризманн (Коке) 49′
14 Габриэль Фернандес Габи (Коке) 89′
Составы
Стив Манданда 30
Буна Сарр 17
38′ Жордан Амави 18
75′ Луиз Густаву 19
Адиль Рами 23
Флориан Товен 26
Морган Сансон 8
Андре-Франк Замбо 29
55′ Лукас Окампос 5
78′ Клинтон Нжи 14
32′ Димитри Пайет (к) 10
Максим Лопес 27
74′ Валер Жермен 28
Константинос Митроглу 11
13 Ян Облак
19 Лукас Эрнандез 78′
2 Диего Годин
24 Хосе Хименес
6 Коке
8 Ньигес Сауль
14 Габриэль Фернандес Габи (к)
18 Диегу Коста
16 Шиме Врсалько 45′ 23′
20 Хуанфран
11 Анхель Корреа 88′
5 Томас Партей
7 Антуан Гризманн 90′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 6
12 Удары (всего) 12
2 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
1 Угловые 6
18 Фолы 9
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бьерн Кайперс (Нидерланды)
Боковой судья Сандер ван Рукел (Нидерланды)
Боковой судья Эрвин Зейнстра (Нидерланды)
За воротами Пол ван Букел (Нидерланды)
За воротами Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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