СМИ: «Атлетико» получит от УЕФА €26,6 млн после победы в Лиге Европы

В среду испанский клуб в Лионе одержал крупную победу над французским «Марселем» (3:0) и в третий раз выиграл Лигу Европы.

Команда Диего Симеоне вылетела во второй по значимости клубный турнир Европы после того, как не смогла преодолеть групповой раунд Лиги чемпионов. Выступление в Лиге Европы пополнит бюджет клуба на 10,3 миллиона евро. Клуб также получит 16,3 миллиона евро за участие в групповом этапе Лиги чемпионов, в рамках которого «Атлетико» сумел одержать одну победу и четырежды сыграть вничью.