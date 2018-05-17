Главный тренер «Атлетико» Симеоне испытывает грусть после победы в финале Лиги Европы

«Финал Лиги Европы прошел во французском Лионе и завершился победой «Атлетико» со счетом 3:0.
«Нынешний сезон выдался сложным, — сказал аргентинский специалист. — В этом турнире нам пришлось переродиться, в полуфинальной серии с английским “Арсеналом” мы показали, на что способны. После завоевания трофея всегда становится немного грустно. Ведь после достижения цели нужно начинать все заново, а это очень сложно».
«Сезон, конечно, не закончен, нам еще надо обеспечить себе второе место в чемпионате Испании», — добавил Симеоне.
Мадридский клуб в третий раз стал победителем Лиги Европы.