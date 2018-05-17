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07:59 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер «Атлетико» Симеоне испытывает грусть после победы в финале Лиги Европы

ЛИОН /Франция/, 17 мая. /ТАСС/. Главному тренеру испанского футбольного клуба «Атлетико» Диего Симеоне стало немного грустно после завоевания трофея Лиги Европы. Об этом аргентинский специалист сказал на пресс-конференции после завершения финального матча турнира.

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«Финал Лиги Европы прошел во французском Лионе и завершился победой «Атлетико» со счетом 3:0.

«Нынешний сезон выдался сложным, — сказал аргентинский специалист. — В этом турнире нам пришлось переродиться, в полуфинальной серии с английским “Арсеналом” мы показали, на что способны. После завоевания трофея всегда становится немного грустно. Ведь после достижения цели нужно начинать все заново, а это очень сложно».

«Сезон, конечно, не закончен, нам еще надо обеспечить себе второе место в чемпионате Испании», — добавил Симеоне.

Мадридский клуб в третий раз стал победителем Лиги Европы.

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