Главный тренер «Атлетико» Симеоне испытывает грусть после победы в финале Лиги Европы

«Нынешний сезон выдался сложным, — сказал аргентинский специалист. — В этом турнире нам пришлось переродиться, в полуфинальной серии с английским “Арсеналом” мы показали, на что способны. После завоевания трофея всегда становится немного грустно. Ведь после достижения цели нужно начинать все заново, а это очень сложно».