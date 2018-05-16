«Реал» поздравил «Атлетико» с победой в Лиге Европы

Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
«Поздравляем “Атлетико” с завоёванным титулом по итогам сегодняшнего финального матча Лиги Европы в Лионе», — говорится в сообщении
В финальном матче Лиги Европы, который проходил на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе (Франция), «Атлетико» разгромил «Марсель» со счётом 3:0. «Матрасники» в третий раз в истории Лиги Европы стал победителем турнира.
|Руди Гарсия
|Диего Симеоне
|
|
|
|
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|6
|12
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|6
|18
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Бьерн Кайперс (Нидерланды)
|Боковой судья
|Сандер ван Рукел (Нидерланды)
|Боковой судья
|Эрвин Зейнстра (Нидерланды)
|За воротами
|Пол ван Букел (Нидерланды)
|За воротами
|Данни Маккели (Нидерланды)