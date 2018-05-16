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01:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» поздравил «Атлетико» с победой в Лиге Европы

Пресс-служба «Реала» поздравила «Атлетико», который является принципиальным соперником «сливочных» по чемпионату Испании, с победой в финальном матче Лиги Европы.

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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«Поздравляем “Атлетико” с завоёванным титулом по итогам сегодняшнего финального матча Лиги Европы в Лионе», — говорится в сообщении пресс-службы «Реала» в «Твиттере».

В финальном матче Лиги Европы, который проходил на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе (Франция), «Атлетико» разгромил «Марсель» со счётом 3:0. «Матрасники» в третий раз в истории Лиги Европы стал победителем турнира.

Марсель 0:3
Первый тайм: 0:1
Атлетико
16.05.2018, 21:45 Зрители: 55768 плей-офф: Финал Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Руди Гарсия Диего Симеоне
Голы
7 Антуан Гризманн (Габриэль Фернандес Габи) 21′
7 Антуан Гризманн (Коке) 49′
14 Габриэль Фернандес Габи (Коке) 89′
Составы
Стив Манданда 30
Буна Сарр 17
38′ Жордан Амави 18
75′ Луиз Густаву 19
Адиль Рами 23
Флориан Товен 26
Морган Сансон 8
Андре-Франк Замбо 29
55′ Лукас Окампос 5
78′ Клинтон Нжи 14
32′ Димитри Пайет (к) 10
Максим Лопес 27
74′ Валер Жермен 28
Константинос Митроглу 11
13 Ян Облак
19 Лукас Эрнандез 78′
2 Диего Годин
24 Хосе Хименес
6 Коке
8 Ньигес Сауль
14 Габриэль Фернандес Габи (к)
18 Диегу Коста
16 Шиме Врсалько 45′ 23′
20 Хуанфран
11 Анхель Корреа 88′
5 Томас Партей
7 Антуан Гризманн 90′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 6
12 Удары (всего) 12
2 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
1 Угловые 6
18 Фолы 9
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бьерн Кайперс (Нидерланды)
Боковой судья Сандер ван Рукел (Нидерланды)
Боковой судья Эрвин Зейнстра (Нидерланды)
За воротами Пол ван Букел (Нидерланды)
За воротами Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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