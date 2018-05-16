«Реал» поздравил «Атлетико» с победой в Лиге Европы

«Поздравляем “Атлетико” с завоёванным титулом по итогам сегодняшнего финального матча Лиги Европы в Лионе», — говорится в сообщении пресс-службы «Реала» в «Твиттере».

В финальном матче Лиги Европы, который проходил на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе (Франция), «Атлетико» разгромил «Марсель» со счётом 3:0. «Матрасники» в третий раз в истории Лиги Европы стал победителем турнира.