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01:38 (мск), источник: Советский спорт

В драме Пайета не виноват никто. Вспомните Иньесту

Замена Пайета на 32-й минуте — драма финального матча Лиги Европы. Несмотря на проблемы игрока со здоровьем, Руди Гарсия рискнул выпустить его в стартовом составе.

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11 мая «Марсель» в чемпионате Франции играл с «Генгамом». Ту встречу Димитри Пайет пропустил из-за проблем с бедром. Его участие в битве с «Атлетико» вызывало вопросы. Но за день до финала полузащитник выразил готовность сыграть: «Завтра я буду в полном порядке». Увы, творец выдал желаемое за действительное. И был не в силах сдержать эмоции, заплакав прямо на поле.

Замена уже по ходу первого тайма выбила «Марсель» из колеи: после ухода с поля Пайета дружина Гарсии не угрожала воротам «Атлетико» вплоть до 64-й минуты! Полчаса игрового времени потребовалось команде, что прийти себя. На участке между этой минутой и финальным свистком французы шесть раз угрожали воротам испанцам. Как и до ухода с поля атакующего хавбека.

Но можно ли в такой ситуации обвинять Пайета или Гарсию? Футболист чувствовал силы сыграть. В таких матчах выступают даже с травмами. А тренер не мог не довериться своему лучшему креативщику. В этом розыгрыше Лиги Европы Димитри забил три гола и сделал семь результативных передач — нет у «Марселя» футболиста с более высоким КПД в атаке.

Играя в таких матчах с травмой, футболист рискует усугубить повреждение. Но слишком высоки ставки — можно сорвать большой куш. Лучше других об этом знает Андрес Иньеста. Малыш с пиренейского полуострова мог пропустить финалы Лиги чемпионов-2009 и чемпионата мира-2010. Но сыграл и стал в них главным героем.

В 2009 году у Андреса была повреждена мышца, отвечающая за удар. Но Иньеста желал выйти на поле в финале Лиги чемпионов, так как еще никогда не играл в нем с первых минут. Гвардиоле он был нужен, так как являлся лидером. Доктора «Барсы» сыграть спортсмену разрешили, но запретили футболисту бить по воротам. Впоследствии врач сине-гранатовых Рамон Кугат признается, что смотрел только на Андреса и проглядел оба гола. Один из них забил Самуэль Это’О, а ассистировал ему Иньеста. «Барса» выиграла у «Манчестер Юнайтед» 2:0. В конце матча полузащитник чуть не довел Кугата до инфаркта, нанеся удар по воротам. К счастью, все обошлось.

На протяжении ЧМ-2010 Иньесту беспокоили мышечные проблемы. Началось все до турнира, а усугубилось в дебютном матче против Швейцарии, когда Андреса тренерский штаб был вынужден заменить. Но врачи держали ситуацию под контролем. А игрок делал все от себя зависящее. В том числе совершал пробежки ночью в коридоре базы Испании в Йоханнесбурге, перемещаясь от одной стены к другой. Только представьте, что было бы, не прояви он силы воли. Но он сдюжил. И забил в финале чемпионата мира победный мяч в ворота Голландии, в овертайме — 1:0. Испания впервые стала чемпионом мира. Вот она удача — награда за смелость.

В спорте вообще и в футболе в частности очень тонкая грань между драмой и триумфом. Ты можешь рискнуть и преуспеть, как Иньеста. Но так же вероятен исход, как у Пайета. Но важно в этой истории другое: чтобы выиграть, обязательно нужно попытаться. Иначе надеяться не на что.

Пайета жаль. Ему уже 31 год, а в его коллекции нет трофеев. Хотя сразу дважды он был к ним близок — сейчас и в финале Евро-2016 Франция — Португалия. Один матч его команда проиграла 0:3, другой — 0:1. Утешение слабое, но нынче ему упрекнуть себя совершенно точно не в чем.

Марсель 0:3
Первый тайм: 0:1
Атлетико
16.05.2018, 21:45 Зрители: 55768 плей-офф: Финал Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Руди Гарсия Диего Симеоне
Голы
7 Антуан Гризманн (Габриэль Фернандес Габи) 21′
7 Антуан Гризманн (Коке) 49′
14 Габриэль Фернандес Габи (Коке) 89′
Составы
Стив Манданда 30
Буна Сарр 17
38′ Жордан Амави 18
75′ Луиз Густаву 19
Адиль Рами 23
Флориан Товен 26
Морган Сансон 8
Андре-Франк Замбо 29
55′ Лукас Окампос 5
78′ Клинтон Нжи 14
32′ Димитри Пайет (к) 10
Максим Лопес 27
74′ Валер Жермен 28
Константинос Митроглу 11
13 Ян Облак
19 Лукас Эрнандез 78′
2 Диего Годин
24 Хосе Хименес
6 Коке
8 Ньигес Сауль
14 Габриэль Фернандес Габи (к)
18 Диегу Коста
16 Шиме Врсалько 45′ 23′
20 Хуанфран
11 Анхель Корреа 88′
5 Томас Партей
7 Антуан Гризманн 90′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 6
12 Удары (всего) 12
2 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
1 Угловые 6
18 Фолы 9
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бьерн Кайперс (Нидерланды)
Боковой судья Сандер ван Рукел (Нидерланды)
Боковой судья Эрвин Зейнстра (Нидерланды)
За воротами Пол ван Букел (Нидерланды)
За воротами Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
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