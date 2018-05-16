В драме Пайета не виноват никто. Вспомните Иньесту

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11 мая «Марсель» в чемпионате Франции играл с «Генгамом». Ту встречу Димитри Пайет пропустил из-за проблем с бедром. Его участие в битве с «Атлетико» вызывало вопросы. Но за день до финала полузащитник выразил готовность сыграть: «Завтра я буду в полном порядке». Увы, творец выдал желаемое за действительное. И был не в силах сдержать эмоции, заплакав прямо на поле.

Замена уже по ходу первого тайма выбила «Марсель» из колеи: после ухода с поля Пайета дружина Гарсии не угрожала воротам «Атлетико» вплоть до 64-й минуты! Полчаса игрового времени потребовалось команде, что прийти себя. На участке между этой минутой и финальным свистком французы шесть раз угрожали воротам испанцам. Как и до ухода с поля атакующего хавбека.

Но можно ли в такой ситуации обвинять Пайета или Гарсию? Футболист чувствовал силы сыграть. В таких матчах выступают даже с травмами. А тренер не мог не довериться своему лучшему креативщику. В этом розыгрыше Лиги Европы Димитри забил три гола и сделал семь результативных передач — нет у «Марселя» футболиста с более высоким КПД в атаке.

Играя в таких матчах с травмой, футболист рискует усугубить повреждение. Но слишком высоки ставки — можно сорвать большой куш. Лучше других об этом знает Андрес Иньеста. Малыш с пиренейского полуострова мог пропустить финалы Лиги чемпионов-2009 и чемпионата мира-2010. Но сыграл и стал в них главным героем.

В 2009 году у Андреса была повреждена мышца, отвечающая за удар. Но Иньеста желал выйти на поле в финале Лиги чемпионов, так как еще никогда не играл в нем с первых минут. Гвардиоле он был нужен, так как являлся лидером. Доктора «Барсы» сыграть спортсмену разрешили, но запретили футболисту бить по воротам. Впоследствии врач сине-гранатовых Рамон Кугат признается, что смотрел только на Андреса и проглядел оба гола. Один из них забил Самуэль Это’О, а ассистировал ему Иньеста. «Барса» выиграла у «Манчестер Юнайтед» 2:0. В конце матча полузащитник чуть не довел Кугата до инфаркта, нанеся удар по воротам. К счастью, все обошлось.

На протяжении ЧМ-2010 Иньесту беспокоили мышечные проблемы. Началось все до турнира, а усугубилось в дебютном матче против Швейцарии, когда Андреса тренерский штаб был вынужден заменить. Но врачи держали ситуацию под контролем. А игрок делал все от себя зависящее. В том числе совершал пробежки ночью в коридоре базы Испании в Йоханнесбурге, перемещаясь от одной стены к другой. Только представьте, что было бы, не прояви он силы воли. Но он сдюжил. И забил в финале чемпионата мира победный мяч в ворота Голландии, в овертайме — 1:0. Испания впервые стала чемпионом мира. Вот она удача — награда за смелость.

В спорте вообще и в футболе в частности очень тонкая грань между драмой и триумфом. Ты можешь рискнуть и преуспеть, как Иньеста. Но так же вероятен исход, как у Пайета. Но важно в этой истории другое: чтобы выиграть, обязательно нужно попытаться. Иначе надеяться не на что.