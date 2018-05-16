В драме Пайета не виноват никто. Вспомните Иньесту
Замена Пайета на 32-й минуте — драма финального матча Лиги Европы. Несмотря на проблемы игрока со здоровьем, Руди Гарсия рискнул выпустить его в стартовом составе.
Замена Пайета на 32-й минуте — драма финального матча Лиги Европы. Несмотря на проблемы игрока со здоровьем, Руди Гарсия рискнул выпустить его в стартовом составе.
11 мая «Марсель» в чемпионате Франции играл с «Генгамом». Ту встречу Димитри Пайет пропустил
Замена уже по ходу первого тайма выбила «Марсель» из колеи: после ухода с поля Пайета дружина Гарсии не угрожала воротам «Атлетико» вплоть до 64-й минуты! Полчаса игрового времени потребовалось команде, что прийти себя. На участке между этой минутой и финальным свистком французы шесть раз угрожали воротам испанцам. Как и до ухода с поля атакующего хавбека.
Но можно ли в такой ситуации обвинять Пайета или Гарсию? Футболист чувствовал силы сыграть. В таких матчах выступают даже с травмами. А тренер не мог не довериться своему лучшему креативщику. В этом розыгрыше Лиги Европы Димитри забил три гола и сделал семь результативных передач — нет у «Марселя» футболиста с более высоким КПД в атаке.
Играя в таких матчах с травмой, футболист рискует усугубить повреждение. Но слишком высоки ставки — можно сорвать большой куш. Лучше других об этом знает Андрес Иньеста. Малыш с пиренейского полуострова мог пропустить финалы Лиги чемпионов-2009 и чемпионата мира-2010. Но сыграл и стал в них главным героем.
В 2009 году у Андреса была повреждена мышца, отвечающая за удар. Но Иньеста желал выйти на поле в финале Лиги чемпионов, так как еще никогда не играл в нем с первых минут. Гвардиоле он был нужен, так как являлся лидером. Доктора «Барсы» сыграть спортсмену разрешили, но запретили футболисту бить по воротам. Впоследствии врач
На протяжении ЧМ-2010 Иньесту беспокоили мышечные проблемы. Началось все до турнира, а усугубилось в дебютном матче против Швейцарии, когда Андреса тренерский штаб был вынужден заменить. Но врачи держали ситуацию под контролем. А игрок делал все от себя зависящее. В том числе совершал пробежки ночью в коридоре базы Испании в Йоханнесбурге, перемещаясь от одной стены к другой. Только представьте, что было бы, не прояви он силы воли. Но он сдюжил. И забил в финале чемпионата мира победный мяч в ворота Голландии, в овертайме — 1:0. Испания впервые стала чемпионом мира. Вот она удача — награда за смелость.
В спорте вообще и в футболе в частности очень тонкая грань между драмой и триумфом. Ты можешь рискнуть и преуспеть, как Иньеста. Но так же вероятен исход, как у Пайета. Но важно в этой истории другое: чтобы выиграть, обязательно нужно попытаться. Иначе надеяться не на что.
Пайета жаль. Ему уже 31 год, а в его коллекции нет трофеев. Хотя сразу дважды он был к ним близок — сейчас и в финале Евро-2016 Франция — Португалия. Один матч его команда проиграла 0:3, другой — 0:1. Утешение слабое, но нынче ему упрекнуть себя совершенно точно не в чем.
|Руди Гарсия
|Диего Симеоне
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|6
|12
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|6
|18
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Бьерн Кайперс (Нидерланды)
|Боковой судья
|Сандер ван Рукел (Нидерланды)
|Боковой судья
|Эрвин Зейнстра (Нидерланды)
|За воротами
|Пол ван Букел (Нидерланды)
|За воротами
|Данни Маккели (Нидерланды)