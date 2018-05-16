Триумф Гризманна и слезы Пайета. «Атлетико» выиграл Лигу Европы

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В Марселе на одной из стен написаны трогательные слова: «Мама, я люблю тебя так же сильно, как гол Боли». Написано это обычным синим баллончиком поверх серой стены, но в данном случае важнее не форма, а содержание. За всю историю Кубка/Лиги чемпионов только одна французская команда выигрывала трофей. В 1993 году «Марсель» обыграл «Милан», а чемпионский гол забил Базиль Боли.

Та победа остается единственной еврокубковой для «Марселя». И с тех пор южане не добирались даже до финала в силу разных обстоятельств. В отличие от «Атлетико», который в последние годы по два раза играл как в финале Лиги Европы, так и Лиги чемпионов.

Номинально именно мадридцы считались фаворитами, даже несмотря на дисквалификацию Диего Симеоне. «Атлетико» пытался ее оспорить в Спортивном арбитражном суде, но апелляцию предсказуемо отклонили. Но на стороне «Марселя» была родина (матч проходил в Лионе) и болельщики. Перед игрой и во время матча фанаты французской командой сожгли килограммы пиротехники. Тихие мадридцы к подобному, разумеется, не привыкли.

«Марсель» на пресс-конференции решил поиграть мускулами. Полузащитник Окампос сказал, что уже видит, как поднимает трофей над головой. Смелое заявление. И, может быть, мадридцев оно разозлило.

Правда, на первых минутах «Марсель» выглядел гораздо мощнее и создал пару опасных моментов. Но стремление французов разбилось о чудовищную ошибку камерунца Замбо. Сработало одно из самых эффективных оружий «Атлетико» — прессинг. Манданда тоже виноват: голкипер в спешке выбил мяч по центру, Замбо не смог принять передачу, Габи быстро перехватил ее и отправил Гризманна в прорыв. Для француза такие голы — классика.

«Марсель» мог бы оправиться от этого удара, но тут же получил еще один. Более страшный. Пайет на ровном месте травмировался и покинул поле. В четверг Дидье Дешам объявит окончательную заявку на чемпионат мира, и, судя по всему, Пайета в ней не будет. Француз не смог сдержать слез, когда уходил на замену, и его даже пришлось успокаивать Гризманну — тот поцеловал партнера по сборной.

Параллель страшна. Два года назад также во Франции в финале чемпионата Европы Пайет нанес повреждение Криштиану Роналду. Тогда полузащитника осыпали оскорблениями и угрозами, да и Франция проиграла Португалии. Теперь уже Пайет получил травму… и опять его команда уступила.

В начале второго тайма «Марселю» стало еще хуже. Снова ошибка французов при обороне стоила пропущенного мяча: Гризманн получил блестящий пас от Коке и удвоил счет.