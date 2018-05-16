Двукратной олимпийской чемпионке 16 мая исполняется 40 лет.
Триумф Гризманна и слезы Пайета. «Атлетико» выиграл Лигу Европы
Мадридский клуб снова завоевал еврокубок. В финале повержен «Марсель».
Мадридский клуб снова завоевал еврокубок. В финале повержен «Марсель».
В Марселе на одной из стен написаны трогательные слова: «Мама, я люблю тебя так же сильно, как гол Боли». Написано это обычным синим баллончиком поверх серой стены, но в данном случае важнее не форма, а содержание. За всю историю Кубка/Лиги чемпионов только одна французская команда выигрывала трофей. В 1993 году «Марсель» обыграл «Милан», а чемпионский гол забил Базиль Боли.
Та победа остается единственной еврокубковой для «Марселя». И с тех пор южане не добирались даже до финала в силу разных обстоятельств. В отличие от «Атлетико», который в последние годы по два раза играл как в финале Лиги Европы, так и Лиги чемпионов.
Номинально именно мадридцы считались фаворитами, даже несмотря на дисквалификацию Диего Симеоне. «Атлетико» пытался ее оспорить в Спортивном арбитражном суде, но апелляцию предсказуемо отклонили. Но на стороне «Марселя» была родина (матч проходил в Лионе) и болельщики. Перед игрой и во время матча фанаты французской командой сожгли килограммы пиротехники. Тихие мадридцы к подобному, разумеется, не привыкли.
«Марсель» на
Правда, на первых минутах «Марсель» выглядел гораздо мощнее и создал пару опасных моментов. Но стремление французов разбилось о чудовищную ошибку камерунца Замбо. Сработало одно из самых эффективных оружий «Атлетико» — прессинг. Манданда тоже виноват: голкипер в спешке выбил мяч по центру, Замбо не смог принять передачу, Габи быстро перехватил ее и отправил Гризманна в прорыв. Для француза такие голы — классика.
«Марсель» мог бы оправиться от этого удара, но тут же получил еще один. Более страшный. Пайет на ровном месте травмировался и покинул поле. В четверг Дидье Дешам объявит окончательную заявку на чемпионат мира, и, судя по всему, Пайета в ней не будет. Француз не смог сдержать слез, когда уходил на замену, и его даже пришлось успокаивать Гризманну — тот поцеловал партнера по сборной.
Параллель страшна. Два года назад также во Франции в финале чемпионата Европы Пайет нанес повреждение Криштиану Роналду. Тогда полузащитника осыпали оскорблениями и угрозами, да и Франция проиграла Португалии. Теперь уже Пайет получил травму… и опять его команда уступила.
В начале второго тайма «Марселю» стало еще хуже. Снова ошибка французов при обороне стоила пропущенного мяча: Гризманн получил блестящий пас от Коке и удвоил счет.
После этого Руди Гарсия бросил в бой еще одного нападающего Н’Жи, но это «Марселю» не помогло. Ближе к концу матча французы
|Руди Гарсия
|Диего Симеоне
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|6
|12
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|6
|18
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Бьерн Кайперс (Нидерланды)
|Боковой судья
|Сандер ван Рукел (Нидерланды)
|Боковой судья
|Эрвин Зейнстра (Нидерланды)
|За воротами
|Пол ван Букел (Нидерланды)
|За воротами
|Данни Маккели (Нидерланды)