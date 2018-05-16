Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «Груза 200» рассказала о съемках сцены изнасилования
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Если ребенок подавился и задыхается: эти приемы спасают жизнь
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Надежда Бабкина надела неудачное платье-балахон
Текущие события
Футбол. Еврокубки
16.05
Марсель0
Атлетико3
Футбол. Сборные
15.05
Саудовская Аравия2
Греция0
Футбол. Зарубежный
19.05
Сельта
Леванте
Футбол. Зарубежный
19.05
Ювентус
Верона
Футбол. Зарубежный
19.05
Леганес
Бетис
Футбол. Зарубежный
19.05
Малага
Хетафе
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Открытие Крымского моста возмутило Европу
Евгения Медведева ответила бывшему тренеру
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Россияне постараются впервые за 7 лет обыграть канадцев
Триумф Гризманна и слезы Пайета. «Атлетико» выиграл Лигу Европы
Первое свадебное фото Гира и его жены украсило обложку журнала
У Виктории Бони роман с французским миллиардером
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
6Чемпионство «Ювентуса», поражение «Барселоны» и другие события выходных
8Россия обыграла сборную Швейцарии
00:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Триумф Гризманна и слезы Пайета. «Атлетико» выиграл Лигу Европы

Мадридский клуб снова завоевал еврокубок. В финале повержен «Марсель».

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

В Марселе на одной из стен написаны трогательные слова: «Мама, я люблю тебя так же сильно, как гол Боли». Написано это обычным синим баллончиком поверх серой стены, но в данном случае важнее не форма, а содержание. За всю историю Кубка/Лиги чемпионов только одна французская команда выигрывала трофей. В 1993 году «Марсель» обыграл «Милан», а чемпионский гол забил Базиль Боли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Та победа остается единственной еврокубковой для «Марселя». И с тех пор южане не добирались даже до финала в силу разных обстоятельств. В отличие от «Атлетико», который в последние годы по два раза играл как в финале Лиги Европы, так и Лиги чемпионов.

Номинально именно мадридцы считались фаворитами, даже несмотря на дисквалификацию Диего Симеоне. «Атлетико» пытался ее оспорить в Спортивном арбитражном суде, но апелляцию предсказуемо отклонили. Но на стороне «Марселя» была родина (матч проходил в Лионе) и болельщики. Перед игрой и во время матча фанаты французской командой сожгли килограммы пиротехники. Тихие мадридцы к подобному, разумеется, не привыкли.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Марсель» на пресс-конференции решил поиграть мускулами. Полузащитник Окампос сказал, что уже видит, как поднимает трофей над головой. Смелое заявление. И, может быть, мадридцев оно разозлило.

Правда, на первых минутах «Марсель» выглядел гораздо мощнее и создал пару опасных моментов. Но стремление французов разбилось о чудовищную ошибку камерунца Замбо. Сработало одно из самых эффективных оружий «Атлетико» — прессинг. Манданда тоже виноват: голкипер в спешке выбил мяч по центру, Замбо не смог принять передачу, Габи быстро перехватил ее и отправил Гризманна в прорыв. Для француза такие голы — классика.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Марсель» мог бы оправиться от этого удара, но тут же получил еще один. Более страшный. Пайет на ровном месте травмировался и покинул поле. В четверг Дидье Дешам объявит окончательную заявку на чемпионат мира, и, судя по всему, Пайета в ней не будет. Француз не смог сдержать слез, когда уходил на замену, и его даже пришлось успокаивать Гризманну — тот поцеловал партнера по сборной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Параллель страшна. Два года назад также во Франции в финале чемпионата Европы Пайет нанес повреждение Криштиану Роналду. Тогда полузащитника осыпали оскорблениями и угрозами, да и Франция проиграла Португалии. Теперь уже Пайет получил травму… и опять его команда уступила.

В начале второго тайма «Марселю» стало еще хуже. Снова ошибка французов при обороне стоила пропущенного мяча: Гризманн получил блестящий пас от Коке и удвоил счет.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого Руди Гарсия бросил в бой еще одного нападающего Н’Жи, но это «Марселю» не помогло. Ближе к концу матча французы все-таки создали несколько моментов, в одном из которых Митроглу попал в штангу. Однако забил «Атлетико» — Габи в конце основного времени принес мадридцам третью победу в Лиге Европы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Марсель 0:3
Первый тайм: 0:1
Атлетико
16.05.2018, 21:45 Зрители: 55768 плей-офф: Финал Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Руди Гарсия Диего Симеоне
Голы
7 Антуан Гризманн (Габриэль Фернандес Габи) 21′
7 Антуан Гризманн (Коке) 49′
14 Габриэль Фернандес Габи (Коке) 89′
Составы
Стив Манданда 30
Буна Сарр 17
38′ Жордан Амави 18
75′ Луиз Густаву 19
Адиль Рами 23
Флориан Товен 26
Морган Сансон 8
Андре-Франк Замбо 29
55′ Лукас Окампос 5
78′ Клинтон Нжи 14
32′ Димитри Пайет (к) 10
Максим Лопес 27
74′ Валер Жермен 28
Константинос Митроглу 11
13 Ян Облак
19 Лукас Эрнандез 78′
2 Диего Годин
24 Хосе Хименес
6 Коке
8 Ньигес Сауль
14 Габриэль Фернандес Габи (к)
18 Диегу Коста
16 Шиме Врсалько 45′ 23′
20 Хуанфран
11 Анхель Корреа 88′
5 Томас Партей
7 Антуан Гризманн 90′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 6
12 Удары (всего) 12
2 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
1 Угловые 6
18 Фолы 9
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бьерн Кайперс (Нидерланды)
Боковой судья Сандер ван Рукел (Нидерланды)
Боковой судья Эрвин Зейнстра (Нидерланды)
За воротами Пол ван Букел (Нидерланды)
За воротами Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Марсель
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Новый тренер "Зенита": осталось три кандидата
Россияне постараются впервые за 7 лет обыграть канадцев
Михайлов: В сборной России по хоккею слишком много туристов
Питерс: Игра с Россией возбуждает всех канадских хоккеистов
Что это было, девушки? Россия чуть не проиграла Таиланду
Победа «Атлетико» изменила список соперников «Спартака» в ЛЧ
Марадона. Президент. «Динамо» Брест. Что?
Новости
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь