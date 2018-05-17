Победа «Атлетико» в Лиге Европы изменила список возможных соперников «Спартака» в ЛЧ

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

«Атлетико» стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале турнира в среду французский «Марсель» со счетом 2:0. Согласно правилам турнира, победитель Лиги Европы получает путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона.

На данный момент «Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании и уже обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.

Согласно новым правилам турнира, если победитель Лиги Европы получает право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов на основе результатов в национальном первенстве, то освободившееся место занимает клуб, ставший третьим в чемпионате страны, которая располагается на пятом месте в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Пятое место в рейтинге УЕФА на данный момент занимает Франция, а за третью строчку в национальном первенстве ведут борьбу «Лион» (75 очков) и «Марсель» (74).

Изначально в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов (путь представителей лиг) должны были сыграть клубы, ставшие третьими в чемпионатах Франции и России («Спартак»), вице-чемпионы первенств Португалии («Бенфика»), Украины (киевское «Динамо») и Бельгии (еще не определен) и три победителя матчей второго квалификационного раунда (клубы, представляющие ассоциации, которые занимают с 10-го по 15-е места в рейтинге УЕФА). Поскольку представитель Франции отправляется напрямую в групповой этап Лиги чемпионов, его место в третьем квалификационном раунде займут сразу две команды, ставшие вторыми в чемпионатах Турции и Чехии (еще не определены), потому что эти ассоциации следуют в рейтинге после Бельгии. Эти команды изначально должны были стартовать со второго квалификационного раунда, но при таком раскладе начнут выступление с третьего квалификационного раунда.

Таким образом, из второго квалификационного раунда в третий выйдут две команды. В третьем раунде из восьми клубов четыре поднимутся в стадию плей-офф квалификации, откуда только два коллектива смогут отобраться в групповой этап Лиги чемпионов.