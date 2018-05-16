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00:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» повторил рекордное достижение «Севильи» по числу побед в ЛЕ

Мадридский «Атлетико» обыграл «Марсель» в финальном матче Лиги Европы.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 3:0 в пользу «матрасников».

Таким образом, «Атлетико» смог повторить рекордное достижение «Севильи» по числу побед на турнире.

Напомним, Лига Европы в современном формате проводится с сезона-2009/10. Испанская «Севилья» выиграла турнир три раза (2014, 2015, 2016). До сегодняшнего дня мадридский «Атлетико» становился победителем Лиги Европы дважды (2010, 2012).

Марсель 0:3
Первый тайм: 0:1
Атлетико
16.05.2018, 21:45 Зрители: 55768 плей-офф: Финал Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Руди Гарсия Диего Симеоне
Голы
7 Антуан Гризманн (Габриэль Фернандес Габи) 21′
7 Антуан Гризманн (Коке) 49′
14 Габриэль Фернандес Габи (Коке) 89′
Составы
Стив Манданда 30
Буна Сарр 17
38′ Жордан Амави 18
75′ Луиз Густаву 19
Адиль Рами 23
Флориан Товен 26
Морган Сансон 8
Андре-Франк Замбо 29
55′ Лукас Окампос 5
78′ Клинтон Нжи 14
32′ Димитри Пайет (к) 10
Максим Лопес 27
74′ Валер Жермен 28
Константинос Митроглу 11
13 Ян Облак
19 Лукас Эрнандез 78′
2 Диего Годин
24 Хосе Хименес
6 Коке
8 Ньигес Сауль
14 Габриэль Фернандес Габи (к)
18 Диегу Коста
16 Шиме Врсалько 45′ 23′
20 Хуанфран
11 Анхель Корреа 88′
5 Томас Партей
7 Антуан Гризманн 90′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 6
12 Удары (всего) 12
2 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
1 Угловые 6
18 Фолы 9
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бьерн Кайперс (Нидерланды)
Боковой судья Сандер ван Рукел (Нидерланды)
Боковой судья Эрвин Зейнстра (Нидерланды)
За воротами Пол ван Букел (Нидерланды)
За воротами Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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