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«Атлетико» повторил рекордное достижение «Севильи» по числу побед в ЛЕ
Мадридский «Атлетико» обыграл «Марсель» в финальном матче Лиги Европы.
Мадридский «Атлетико» обыграл «Марсель» в финальном матче Лиги Европы.
Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 3:0 в пользу «матрасников».
Таким образом, «Атлетико» смог повторить рекордное достижение «Севильи» по числу побед на турнире.
Напомним, Лига Европы в современном формате проводится с сезона-2009/10. Испанская «Севилья» выиграла турнир три раза (2014, 2015, 2016). До сегодняшнего дня мадридский «Атлетико» становился победителем Лиги Европы дважды (2010, 2012).
|Руди Гарсия
|Диего Симеоне
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|6
|12
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|6
|18
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Бьерн Кайперс (Нидерланды)
|Боковой судья
|Сандер ван Рукел (Нидерланды)
|Боковой судья
|Эрвин Зейнстра (Нидерланды)
|За воротами
|Пол ван Букел (Нидерланды)
|За воротами
|Данни Маккели (Нидерланды)