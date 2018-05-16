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16 мая, источник: ТАСС

«Атлетико» разгромил «Марсель» и в третий раз стал победителем Лиги Европы

ЛИОН /Франция/, 16 мая. /ТАСС/. Испанский «Атлетико» со счетом 3:0 одержал победу над французским «Марселем» в финальном матче футбольной Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе.

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Дублем отметился Антуан Гризманн (21-я и 49-я минуты), еще один гол забил Габи (89). Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет на 32-й минуте встречи получил травму и был вынужден покинуть поле, его заменил Максим Лопес.

Испанской командой со скамейки запасных руководил ассистент главного тренера Херман Бургос. Аргентинский наставник «Атлетико» Диего Симеоне, который был дисквалифицирован за за бурное недовольство решениями арбитра в первом матче ½ финала турнира против английского «Арсенала» (1:1), наблюдал за игрой с трибун.

«Атлетико» в третий раз в своей истории стал победителем Лиги Европы, до этого команда выигрывала трофей в сезоне-2009/10, обыграв английский «Фулхэм» (2:1 в дополнительное время), и в сезоне-2011/12, победив в решающем матче испанский «Атлетик» (3:0).

Команда, представляющая Испанию, в шестой из последних девяти розыгрышей Лиги Европы стала победителем турнира. Рекордсменом по количеству трофеев является «Севилья» (5).

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«Марсель» играл в финале Лиги Европы (Кубка УЕФА) в третий раз, предыдущие две встречи также закончились для французской команды поражениями: в сезоне-1998/99 — от итальянской «Пармы» (0:3), в сезоне-2003/04 — от испанской «Валенсии» (0:2). Французские клубы никогда не побеждали во втором по значимости клубном турнире Европы.

Лучшими бомбардирами Лиги Европы сезона-2017/18 стали форварды итальянского «Лацио» Чиро Иммобиле и «Атлетика» Ариц Адурис, отличившиеся по восемь раз. Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин разделил в списке четвертое место с Мануэлом Фернандешем («Локомотив»), Эмилиано Ригони («Зенит»), Марио Балотелли («Ницца»), Андре Силвой («Милан») и Гризманном (все — по 6 голов). Пайет с семью передачами стал лучшим ассистентом турнира.

Российские клубы в Лиге Европы

В розыгрыше Лиги Европы сезона-2017/18 принимали участие пять российских клубов. «Краснодар» завершил борьбу в квалификационном раунде плей-офф, уступив сербской «Црвене Звезде» (3:2 дома и 1:2 в гостях).

«Зенит» занял первое место в группе L, одержав пять побед в шести матчах. В 1/16 финала команда одолела шотландский «Селтик» (0:1 в гостях и 3:0 дома), однако на следующей стадии турнира проиграла немецкому «Лейпцигу» (1:2 в гостях и 1:1 дома).

Московский «Локомотив» также финишировал первым в группе F. В 1/16 финала команда победила французскую «Ниццу» (3:2 в гостях и 1:0 дома), а в 1/8 финала уступила будущему чемпиону — «Атлетико» (0:3 на выезде и 1:5 дома).

Столичные ЦСКА и «Спартак» начали выступление в турнире сразу со стадии 1/16 финала, так как заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов. «Спартак» в первом же раунде проиграл испанскому «Атлетику» (1:3 дома, 2:1 в гостях), а ЦСКА стал самым успешным российским клубом в турнире, завершив борьбу в четвертьфинале. Армейцы по сумме двух встреч проиграли английскому «Арсеналу» (1:4 на выезде и 2:2 дома).

Марсель 0:3
Первый тайм: 0:1
Атлетико
16.05.2018, 21:45 Зрители: 55768 плей-офф: Финал Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Руди Гарсия Диего Симеоне
Голы
7 Антуан Гризманн (Габриэль Фернандес Габи) 21′
7 Антуан Гризманн (Коке) 49′
14 Габриэль Фернандес Габи (Коке) 89′
Составы
Стив Манданда 30
Буна Сарр 17
38′ Жордан Амави 18
75′ Луиз Густаву 19
Адиль Рами 23
Флориан Товен 26
Морган Сансон 8
Андре-Франк Замбо 29
55′ Лукас Окампос 5
78′ Клинтон Нжи 14
32′ Димитри Пайет (к) 10
Максим Лопес 27
74′ Валер Жермен 28
Константинос Митроглу 11
13 Ян Облак
19 Лукас Эрнандез 78′
2 Диего Годин
24 Хосе Хименес
6 Коке
8 Ньигес Сауль
14 Габриэль Фернандес Габи (к)
18 Диегу Коста
16 Шиме Врсалько 45′ 23′
20 Хуанфран
11 Анхель Корреа 88′
5 Томас Партей
7 Антуан Гризманн 90′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 6
12 Удары (всего) 12
2 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
1 Угловые 6
18 Фолы 9
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бьерн Кайперс (Нидерланды)
Боковой судья Сандер ван Рукел (Нидерланды)
Боковой судья Эрвин Зейнстра (Нидерланды)
За воротами Пол ван Букел (Нидерланды)
За воротами Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
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