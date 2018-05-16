Двукратной олимпийской чемпионке 16 мая исполняется 40 лет.
«Марсель» — «Атлетико». Стартовые составы команд на финал Лиги Европы
Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Марселя» на матч финала Лиги Европы.
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Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Марселя» на матч финала Лиги Европы.
«Марсель»: Манданда, Сарр, Рами, Густаво, Амави, Сансон, Ангисса, Товен, Пайет, Окампос, Жермен.
«Атлетико»: Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Лукас, Сауль, Габи, Томас, Коке, Гризманн, Диего Коста.
Матч между командами состоится в Лионе.