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21:12 (мск), источник: Советский спорт

«Марсель» — «Атлетико». Стартовые составы команд на финал Лиги Европы

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Марселя» на матч финала Лиги Европы.

Источник: AFP 2018

«Марсель»: Манданда, Сарр, Рами, Густаво, Амави, Сансон, Ангисса, Товен, Пайет, Окампос, Жермен.

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Лукас, Сауль, Габи, Томас, Коке, Гризманн, Диего Коста.

Матч между командами состоится в Лионе.

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