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12:33 (мск), источник: Газета.Ру

Французская дуэль: в Лионе пройдет финал Лиги Европы

Испанский «Атлетико» и французский «Марсель» 16 мая встретятся в финале Лиги Европы. Для команды из Мадрида этот трофей может стать уже третьим в истории, а провансальцы до сегодняшнего дня уступали во всех решающих матчах. «Газета.Ru» рассказывает о предстоящем поединке.

Источник: Газета.Ру

16 мая мир узнает нового победителя Лиги Европы. В финальном поединке сойдутся французский «Марсель» и испанский «Атлетико» из Мадрида.

Для любимой команды таксиста Даниэля из знаменитых фильмов Люка Бессона этот финал второго по значимости еврокубка станет третьим в истории. До этого «Марсель» добирался до решающих матчей в 1999-м и 2004-м годах. Тогда турнир еще назывался Кубком УЕФА.

В обоих случаях французский клуб был повержен — сначала итальянский «Пармой» (3:0), а затем — испанской «Валенсией» (2:0).

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Свой нынешний поход за трофеем провансальцы начали еще с третьего квалификационного раунда турнира, где обыграли бельгийский «Остенде» (4:2, 0:0), за который выступает экс-игрок «Зенита» Николас Ломбертс.

В раунде плей-офф «Марсель» не оставил шансов словенскому «Домжале». Если в первом матче была зафиксирована ничья, то во втором французы соперника разгромили — 3:0.

На групповом этапе конкурентами нынешних финалистов были австрийский «Ред Булл Зальцбург», турецкий «Коньяспор» и португальская «Витория».

«Марсель» подошел к раунду прагматично, выйдя в плей-офф со второго места и забив всего лишь четыре мяча в шести матчах.

В 1/16 финала от французов пострадала португальская «Брага» (3:0, 0:1). Дальше «Марсель» проходил обидчиков российский клубов. В 1/8 финала команда обыграла испанский «Атлетик» (3:1, 2:1), который выбил из розыгрыша еврокубка московский «Спартака», а в четвертьфинале наказала обидчиков «Зенита» — немецкий «Лейпциг» (0:1, 5:2).

Россия отблагодарила «Марсель» действиями арбитра Сергея Карасева в ответном полуфинальном матче против «Ред Булла». В первом поединке французы победили со счетом 2:0, а во втором соперник неожиданно добился успеха с таким же счетом и перевел игру в дополнительное время.

Уже в экстра-тайме Карасев назначил в пользу «Марселя» угловой, которого на самом деле не было. С этого стандартного положения французы забили мяч, благодаря которому вышли в финал Лиги Европы.

После матча футболисты и тренеры «Зальцбурга» высказали претензии в адрес судей. Бригада Карасева подверглась критике также со стороны болельщиков в социальных сетях и австрийских СМИ.

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Главной ударной силой «Марселя» является форвард Димитри Пайет, который лидирует в турнире по числу результативных передач. На его счету семь ассистов.

Для мадридского «Атлетико», который в последний годы по праву пробился в число европейских грандов, сезон начинался в групповом этапе Лиги чемпионов.

Команда Диего Симеоне попала в группу к английскому «Челси», итальянской «Роме» и азербайджанскому «Карабаху». Мадридцы провалились, не сумев обыграть даже явных аутсайдеров квартета из Агдама (0:0, 1:1).

После третьего места в группе «Атлетико» отправился покорять Лигу Европы, где сразу же приобрел статус одного из главных фаворитов.

В 1/16 финала команда Симеоне прошла датский «Копенгаген» (4:1, 1:0), в 1/8 уничтожила московский «Локомотив» (3:0, 5:1), в четвертьфинале обыграла португальский «Спортинг» (2:0, 0:1).

В полуфинале испанская команда сумела остановить лондонский «Арсенал», лишив Арсена Венгера последней возможности выиграть хотя бы один трофей в Европе.

Первый матч завершился вничью со счетом 1:1, а во втором «Атлетико» одержал минимальную победу — 1:0.

Главной ударной силой испанцев остается французский нападающий Антуан Гризманн. На его счету четыре забитых мяча и две результативные передачи в плей-офф Лиги Европы.

Возможная победа в турнире для «Атлетико» может стать уже третьей в истории. Причем, первых двух «матрасники» добились сравнительно недавно — в 2010 году в финале был повержен английский «Фулхем» (2:1), а в 2012 — испанский «Атлетик» (3:0).

Финальный поединок пройдет в Лионе на 45-тысячном стадионе «Парк Олимпик». От Марселя до города, который примет решающий матч, чуть больше 300 километров.

Можно сделать вывод, что в Лионе окажется большое число фанатов провансальцев.

Перед матчем Гризманн заявил, что мечтает о завоевании трофея.

«Я могу завоевать свой первый серьезный трофей после победы в Суперкубке Испании.

У меня есть шанс стать победителем Лиги Европы, и мне безумно этого хочется. Сделаю все, чтобы помочь своим партнерам. Для клуба это просто очередной трофей. Он важен и доказывает, что мы всегда играем с сильнейшими соперниками.

Жду не дождусь матча. Сыграть в Лионе будет фантастикой. До него всего 45 минут езды от города, где я родился. На игре будет много моих родственников. У меня очень добрые воспоминания о местном стадионе. Еще я забил здесь «ножницами» в Лиге чемпионов в матче за «Реал Сосьедад» в августе 2013 года, так что это город, где прежде у меня все неплохо складывалось. Надеюсь, продолжу в том же духе, — цитирует форварда пресс-служба УЕФА.

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Лидер «Марселя» Пайет, в свою очередь, сравнил Гризманна с молоком.

«Атлетико» — команда с опытом, но мы изучили своего соперника. Мы знаем, каким образом можно одолеть испанский клуб.

Возможно, мы не сможем продемонстрировать красивый футбол, но основная цель — забить на гол больше, чем «Атлетико».

Гризманн — важный игрок для «Атлетико», он постоянно создает моменты и забивает голы. Антуан способен изменить ход игры в любой момент.

Мы должны пристально следить за ним, как за молоком, которое ставят кипятиться, — сказал Пайет.

Финальный матч Лиги Европы начнется в 21.45 по московскому времени.

Константин Лесик

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