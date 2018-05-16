Футболисты «Марселя» и «Атлетико» разыграют трофей Лиги Европы

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«Марсель» и «Лион» уже несколько раз наказывались в текущем сезоне за агрессивное поведение своих болельщиков. Фанатам московского ЦСКА, в частности, могли запомниться столкновения лионских болельщиков с местной полицией перед матчем команд в 1/8 финала турнира. В Лионе ожидается порядка 10 500 болельщиков «Атлетико».

Меры безопасности будут повышенными. Для охраны порядка на стадионе и в центре города будет выделено 1250 представителей правопорядка — в два раза больше, чем было в дни матчей чемпионата Европы 2016 года. 200 стюардов будут отдельно следить за болельщиками «Марселя» непосредственно на стадионе. Всего распорядителей на арене будет 1100.

Возвращение команды Симеоне

«Марсель» в пятый раз сыграет в финале еврокубка. В эпоху президента Бернара Тапи (1986−1994) команда, в которой блистали Жан-Пьер Папен, Крис Уоддл, Абеди Пеле, еще молодые Дидье Дешам и вратарь Фабьен Бартез, проиграла в финале Кубка европейских чемпионов сербской «Црвене Звезде» по пенальти в 1991 году, а через два года обыграла в решающем матче уже Лиги чемпионов итальянский «Милан».

С тех пор марсельцы дважды доходили до финала Кубка УЕФА (предшественник Лиги Европы) и оба раза проиграли: в 1999 году команда с чемпионом мира Лораном Бланом в качестве капитана уступила звездной итальянской «Парме» в московских «Лужниках», а в 2004-м марсельцы, ведомые нападающим Дидье Дрогба и с Бартезом в воротах, проиграли испанской «Валенсии». Два года назад новым владельцем клуба стал американский бизнесмен Фрэнк Маккорт, чуть позже почти полностью обновившуюся команду возглавил француз Руди Гарсия.

Марсельцы стали лишь шестыми в чемпионате Франции прошлого сезона и начали путь в Лиге Европы с предпоследнего, третьего квалификационного раунда, где были пройдены бельгийский «Остенде» (4:2, 0:0) и словенский «Домжале» (1:1, 3:3). Групповой этап марсельцы завершили вторыми в компании с австрийским «Зальцбургом», турецким «Коньяспором» и португальской «Виторией». В плей-офф команда Гарсии выбила португальскую «Брагу» (3:0, 0:1), испанский «Атлетик» (3:1, 2:1), немецкий «Лейпциг» (0:1, 5:2) и «Зальцбург» (2:0, 1:2).

Мадридцы выигрывали Лигу Европы в 2010 и 2012 годах, причем во второй раз уже под руководством Диего Симеоне. С 2012 года в основе до сих пор шесть игроков — Диего Годин, Габи, Сауль, Филипе Луис, Хуанфран и Коке. С тех пор команда привыкла штурмовать Лигу чемпионов, дважды дошла до финала турнира, по одному разу — до четвертьфинала и полуфинала.

Нынешнюю еврокубковую кампанию мадридцы, ставшие третьими в чемпионате Испании прошлого сезона, начали в группе Лиги чемпионов, но стали лишь третьими после «Ромы» и «Челси». В плей-офф Лиги Европы команда Симеоне уверенно взяла верх над датским «Копенгагеном» (4:1, 1:0), московским «Локомотивом» (3:0, 5:1), португальским «Спортингом» (2:0, 0:1) и английским «Арсеналом» (1:1, 1:0).

Внимание к Гризманну и Пайету

Победитель турнира получит право стартовать на групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне, и это станет дополнительным подспорьем для «Марселя». Если мадридцы уже гарантировали себе выход на турнир по итогам текущего чемпионата Испании (второе место в турнирной таблице за тур до окончания), то марсельцам, как написала одна из местных газет, предстоит «сумасшедшая неделя». За тур до конца чемпионата команда Гарсии отстает от идущего третьим «Лиона» на одно очко, в заключительный игровой день «Марсель» в субботу примет на своем поле «Амьен», а «Лион» — «Ниццу». Причем в такую ситуацию команда Гарсии поставила себя сама, в субботу сыграв вничью с «Генгамом» (3:3).

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Мадридцам придется обойтись без своего харизматичного главного тренера на скамейке — Симеоне был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление судьи в первом полуфинальном матче с «Арсеналом». Команда может рассчитывать на всех сильнейших, под вопросом только участие Хуанфрана, которого может заменить хорват Шиме Врсалько. Особое внимание СМИ уделяют одному из лидеров сборной Франции и «Атлетико», нападающему Антуану Гризманну, который родился в городе Макон в 61 км от Лиона.

«Марсель» рассчитывает, что в полной готовности ко встрече подойдет недавно восстановившийся от повреждения лидер команды Димитри Пайет, который с семью передачами является лучшим ассистентом текущего розыгрыша турнира. Скорее всего, не сможет помочь партнерам центральный защитник Роланду, которого заменит уже освоившийся на этой позиции номинальный опорный полузащитник Луис Густаво. В отсутствие давно травмированного нападающего Костаса Митроглу в нападении сыграет Валер Жермен. Остальные лидеры команды — Лукас Окампос, Адиль Рами, Флориан Товен, вратарь Стив Манданда — готовы к противостоянию.