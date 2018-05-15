Симеоне: Футболистам «Атлетико» придется отдать много эмоций в матче с «Марселем»

«Завтра у нас будет новый финал, игрокам придется отдать много эмоций на поле, но главное — им нужно много терпеть и ждать своих моментов. “Марсель” — хорошая команда, у которой сильная группа атаки, они хорошо умеют контролировать мяч. Опыт в таких матчах важен, но он играет не решающую роль. Мы должны понимать, что завтра нам будет противостоять новый соперник, и настраиваться на него соответствующим образом», — сказал Симеоне.