Симеоне: Футболистам «Атлетико» придется отдать много эмоций в матче с «Марселем»

Финал Лиги Европы между «Атлетико» и «Марселем» пройдет во французском Лионе 16 мая.
«Завтра у нас будет новый финал, игрокам придется отдать много эмоций на поле, но главное — им нужно много терпеть и ждать своих моментов. “Марсель” — хорошая команда, у которой сильная группа атаки, они хорошо умеют контролировать мяч. Опыт в таких матчах важен, но он играет не решающую роль. Мы должны понимать, что завтра нам будет противостоять новый соперник, и настраиваться на него соответствующим образом», — сказал Симеоне.
Дисциплинарный комитет по контролю, этике и дисциплине на специальном заседании 4 мая дисквалифицировал Симеоне на четыре матча за недовольство решениями арбитра в ответном полуфинальном матче Лиги Европы против английского «Арсенала» (1:0). Таким образом, специалист пропустит финальный матч Лиги Европы против французского «Марселя».
Матч между «Атлетико» и «Марселем» начнется в 21:45 мск. Победитель турнира получит прямую путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне.