Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева оплатила пластику герою «Давай поженимся!»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Ирина Понаровская стала бабушкой
Поклонская отреагировала на "скучающее" фото с инаугурации Путина
Ольга Бузова заметно похудела
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.05
Шахтер Д1
Верес0
Футбол. Зарубежный
13.05
Заря Лг0
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
13.05
Мариуполь1
Ворскла1
Футбол. Зарубежный
13.05
Сампдория0
Наполи2
Футбол. Зарубежный
13.05
Рома0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
13.05
Леванте5
Барселона4
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона ЧМ
Никита Пресняков с женой снялись в городской love-story
Юлию Барановскую без макияжа сравнили с подростком
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
8Россия обыграла сборную Швейцарии
9Российские хоккеисты почтили память советских воинов
12:51 (мск), источник: ТАСС

Киев готовится к финалу футбольной Лиги чемпионов

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Стадион НСК «Олимпийский» в Киеве 26 мая примет финалистов Лиги чемпионов УЕФА — испанский «Реал» и английский «Ливерпуль». На реконструкцию арены из государственного бюджета выделено 103 млн гривен ($4 млн). По словам директора департамента по подготовке и проведению финала Лиги чемпионов Федерации футбола Украины Андрея Бондаренко, стадион уже практически готов к мероприятию, работы продолжаются.

«Завершен косметический ремонт внутри помещений, а также улучшено состояние футбольного поля. Кроме того проведена замена инженерных и электрических систем», — сказал он в понедельник журналистам.

Работа кипит

В настоящее время на стадионе занимаются расширением площадки для представителей СМИ. Действующая медиа-трибуна рассчитана на 300 мест, а на финал Лиги чемпионов аккредитовалось полторы тысячи журналистов, поэтому часть трибун для зрителей убрали и начали монтировать столики. К каждому из них проводят электричество и интернет.

Что касается ситуации с вместимостью стадиона, сейчас он может принять 70050 болельщиков. До реконструкции, которая проводилась перед чемпионатом Европы по футболу в 2012 году, стадион вмещал 83 тысячи зрителей, однако в связи с расширением проходов на сектора, VIP-лож, мест для комментаторов и СМИ, а также мест для людей с ограниченными возможностями, вместимость пришлось сократить.

На стадионе установлена прозрачная кровля, закрывающая на 100% трибуны от дождя. Ее сделали из специального мембранного тентового покрытия. На уровне верхних секторов по периметру стадиона построена галерея, по которой дополнительно зрители могут выходить со второго яруса трибун и территории стадиона. Кроме того на «Олимпийском» установлены самые большие видеотабло на Украине площадью 103,36 кв. м.

Праздник города и футбола

Финал Лиги чемпионов совпадет и с Днем города, поэтому в столице ведут подготовку сразу к двум масштабным событиям. По информации Киевской городской госадминистрации (КГГА), мероприятия будут проходить четыре дня — с 24 по 27 мая. Во время проведения в столице финала Лиги чемпионов правоохранители будут работать в усиленном режиме.

Сейчас на Крещатике начали обустраивать фан-зону, которая займет проезжую часть улицы Крещатик — от ЦУМа до площади Независимости, в связи с чем движение транспорта будет перекрыто. Перед рынком на Бессарабской площади к финалу Лиги чемпионов накрыли баннером купол ТЦ «Метроград». Теперь полусфера напоминает мяч, который видно только наполовину. Создается впечатление, будто мяч врезался в камни и остановился в Киеве на Бессарабской площади.

В КГГА также уточнили, что киевлян, живущих в районах, где перекроют движение, будут пропускать на личном транспорте только после предъявления паспорта с пропиской. В ночь на 26 мая также на три часа продлят работу метро.

Аэропорты готовы

По данным КГГА, на финал Лиги чемпионов в Киев прибудут около 35 тысяч болельщиков. Для их перевозки из аэропорта «Борисполь» запускают 130 рейсовых автобусов. Транспорт будет курсировать от аэропорта до парка имени Тараса Шевченко и станции метро «Дворец спорта». Проезд в автобусах — бесплатный. Доставку фанатов из аэропорта «Киев» («Жуляны») в столицу организуют троллейбусами.

«Работа обоих аэропортов запланирована таким образом, что болельщики разных команд не будут пересекаться. Их рейсы прибудут в разные терминалы. Такие меры необходимы из соображений безопасности», — отметили в горадминитсрации.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Что Медведева сказала новому тренеру про Тутберидзе
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ
Кубок Стэнли. Овечкин разделил славу с Кузнецовым
Тренер россиян: Словацкие хоккеисты не такие уж и аутсайдеры
Семак, Сампаоли или Сарри? Кто должен возглавить «Зенит»
Карасев получит «неуд» за неназначение пенальти в дерби
Кого мы больше не увидим в чемпионате России
Бондра: Хоккей в Словакии остановился в развитии после ЧМ-2002
Новости
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь