Киев готовится к финалу футбольной Лиги чемпионов

«Завершен косметический ремонт внутри помещений, а также улучшено состояние футбольного поля. Кроме того проведена замена инженерных и электрических систем», — сказал он в понедельник журналистам.

Работа кипит

В настоящее время на стадионе занимаются расширением площадки для представителей СМИ. Действующая медиа-трибуна рассчитана на 300 мест, а на финал Лиги чемпионов аккредитовалось полторы тысячи журналистов, поэтому часть трибун для зрителей убрали и начали монтировать столики. К каждому из них проводят электричество и интернет.

Что касается ситуации с вместимостью стадиона, сейчас он может принять 70050 болельщиков. До реконструкции, которая проводилась перед чемпионатом Европы по футболу в 2012 году, стадион вмещал 83 тысячи зрителей, однако в связи с расширением проходов на сектора, VIP-лож, мест для комментаторов и СМИ, а также мест для людей с ограниченными возможностями, вместимость пришлось сократить.

На стадионе установлена прозрачная кровля, закрывающая на 100% трибуны от дождя. Ее сделали из специального мембранного тентового покрытия. На уровне верхних секторов по периметру стадиона построена галерея, по которой дополнительно зрители могут выходить со второго яруса трибун и территории стадиона. Кроме того на «Олимпийском» установлены самые большие видеотабло на Украине площадью 103,36 кв. м.

Праздник города и футбола

Финал Лиги чемпионов совпадет и с Днем города, поэтому в столице ведут подготовку сразу к двум масштабным событиям. По информации Киевской городской госадминистрации (КГГА), мероприятия будут проходить четыре дня — с 24 по 27 мая. Во время проведения в столице финала Лиги чемпионов правоохранители будут работать в усиленном режиме.

Сейчас на Крещатике начали обустраивать фан-зону, которая займет проезжую часть улицы Крещатик — от ЦУМа до площади Независимости, в связи с чем движение транспорта будет перекрыто. Перед рынком на Бессарабской площади к финалу Лиги чемпионов накрыли баннером купол ТЦ «Метроград». Теперь полусфера напоминает мяч, который видно только наполовину. Создается впечатление, будто мяч врезался в камни и остановился в Киеве на Бессарабской площади.

В КГГА также уточнили, что киевлян, живущих в районах, где перекроют движение, будут пропускать на личном транспорте только после предъявления паспорта с пропиской. В ночь на 26 мая также на три часа продлят работу метро.

Аэропорты готовы

По данным КГГА, на финал Лиги чемпионов в Киев прибудут около 35 тысяч болельщиков. Для их перевозки из аэропорта «Борисполь» запускают 130 рейсовых автобусов. Транспорт будет курсировать от аэропорта до парка имени Тараса Шевченко и станции метро «Дворец спорта». Проезд в автобусах — бесплатный. Доставку фанатов из аэропорта «Киев» («Жуляны») в столицу организуют троллейбусами.