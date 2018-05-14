«Астана» узнала уже 13 из 17 возможных соперников в Лиге чемпионов

На днях сообщалось, что определились 11 из 17 потенциальных соперников «Астаны». В этот список входили: «Спартак» (Трнава, Словакия), «Валлетта» (Мальта), «Викингур» (Фарерские острова), «Крузейдерс» (Северная Ирландия), «Сутьеска» (Черногория), «Судува» (Литва), «Корк Сити» (Ирландия), «Спартак» (Юрмала, Латвия), «Валюр» (Исландия), «Флора» (Эстония) и «Торпедо» (Кутаиси, Грузия).

В этот список добавился чемпион Люксембурга — «Дюделанж», а еще одним возможным соперником «Астаны» будет чемпион Армении — «Ширак» или «Алашкерт». Также потенциальными соперниками «Астаны» станут двое победителей предварительного раунда Лиги чемпионов, один из участников которого — андоррская «Санта-Колома» — уже известен.

Также в списке потенциальных соперников «Астаны» — боснийский «Жрински» и македонская «Шкендия», но будут эти команды «сеяными» или нет, станет понятно после того, как завершатся чемпионаты Словении и Венгрии. Также под вопросом имена чемпионов Косово, Гибралтара и Сан-Марино.