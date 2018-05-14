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12:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» узнала уже 13 из 17 возможных соперников в Лиге чемпионов

19 июня состоится жеребьевка первого и второго этапов квалификации Лиги чемпионов сезона 2018−2019. В данном турнире выступит чемпион Казахстана по футболу — «Астана», которая возьмет старт с первого квалификационного раунда и будет в числе «сеянных» команд, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На днях сообщалось, что определились 11 из 17 потенциальных соперников «Астаны». В этот список входили: «Спартак» (Трнава, Словакия), «Валлетта» (Мальта), «Викингур» (Фарерские острова), «Крузейдерс» (Северная Ирландия), «Сутьеска» (Черногория), «Судува» (Литва), «Корк Сити» (Ирландия), «Спартак» (Юрмала, Латвия), «Валюр» (Исландия), «Флора» (Эстония) и «Торпедо» (Кутаиси, Грузия).

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В этот список добавился чемпион Люксембурга — «Дюделанж», а еще одним возможным соперником «Астаны» будет чемпион Армении — «Ширак» или «Алашкерт». Также потенциальными соперниками «Астаны» станут двое победителей предварительного раунда Лиги чемпионов, один из участников которого — андоррская «Санта-Колома» — уже известен.

Также в списке потенциальных соперников «Астаны» — боснийский «Жрински» и македонская «Шкендия», но будут эти команды «сеяными» или нет, станет понятно после того, как завершатся чемпионаты Словении и Венгрии. Также под вопросом имена чемпионов Косово, Гибралтара и Сан-Марино.

Напомним, что игры первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 10—11 июля, ответные — 17—18 июля 2018 года.

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