Незабываемая кампания: к 10-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА

Источник: РИА "Новости"

Единственный на данный момент успех сборной России по футболу на международной арене пришелся на 2008 год — команда стала третьей на чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии. Вряд ли тот праздник, который подарила сборная стране, был бы возможен без победы санкт-петербургского «Зенита» в Кубке УЕФА, добытой двумя месяцами ранее.

Победа «Зенита» стала вторым достижением российского клуба на международном уровне после победы московского ЦСКА в Кубке УЕФА сезона-2004/05 и пока последним. С тех пор предел для сине-бело-голубых и всех российских клубов — четвертьфинал еврокубка.

Победа становится ценней, если присмотреться к соперникам «Зенита» в той кампании — бельгийский «Стандарт», английский «Эвертон», испанский «Вильярреал», французский «Марсель», немецкие «Байер» и «Бавария».

«Мы прошли незабываемый путь, это история, которую очень сложно повторить», — считает капитан той команды, украинский полузащитник Анатолий Тимощук, который в 2009 году уедет как раз в «Баварию» и выиграет с ней Лигу чемпионов.

Выход в плей-офф — удача

Путь к успеху был непривычно для нынешних реалий долгим. В то время чемпионат России проводился в рамках календарного года, так что права стартовать в Кубке УЕФА «Зенит» добился еще в 2006 году. Тот сезон стал первым во главе команды для уже тогда именитого специалиста — голландца Дика Адвоката. Команда, которая строилась по ходу сезона (в частности, пришли корейцы Ли Хо и Ким Дон Джин, а также турок Фатих Текке), стала четвертой в чемпионате.

К старту еврокубковой кампании в августе 2007 года «Зенит» успел приобрести Павла Погребняка, Тимощука, Константина Зырянова, Алехандро Домингеса, дважды сменить капитана (за Владиславом Радимовым последовали Андрей Аршавин и Тимощук), причем оба раза при скандальных обстоятельствах, проиграть нескольким конкурентам в чемпионате — и слухи начали отправлять Адвоката в отставку.

В квалификации Лиги Европы за слабым словацким «ВиОном» (2:0 и 3:0) последовал бельгийский «Стандарт», где игру вел будущий полузащитник сине-бело-голубых Аксель Витсель. Домашняя победа со счетом 3:0 не должна вводить в заблуждение — игра была равной. На выезде «Зенит» отстоял ничью (1:1).

«Если говорить о групповом этапе, то, конечно, о победе тогда не думали. Надо быть честным — мы чудом вышли в плей-офф благодаря стечению обстоятельств. На тот момент выход из группы был неплохим достижением, все-таки у “Зенита” не было большого европейского опыта», — признается Тимощук.

Группы Кубка УЕФА в отличие от Лиги Европы состояли из пяти команд, и в этом «Зениту» тоже повезло — при четырех соперниках питерцы могли просто не пробиться в плей-офф.

Сине-бело-голубые сыграли вничью с голландским АЗ (1:1) с Ари в составе и немецким «Нюрнбергом» (2:2), в котором блистал будущий бронзовый призер Евро Иван Саенко, проиграли «Эвертону» (0:1) и обыграли греческую «Ларису» (3:2). От ставшего четвертым АЗ «Зенит» отделило всего одно очко.

В то же время в ноябре «Зенит» впервые за 23 года выиграл чемпионат страны. Зимой команду пополнили Роман Широков и Виктор Файзулин.

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Проводы Кана

Откровенно повезло «Зениту» и на старте плей-офф. «Вильярреал», в котором под руководством Мануэля Пеллегрини играли будущие чемпионы Европы в составе сборной Испании Маркос Сенна, Хуан Капдевила и Санти Касорла, а также Робер Пирес, Диего Годин, Джузеппе Росси и Нихат Кахведжи, порой прижимал сине-бело-голубых к своим воротам, а ответную встречу в Испании команда доигрывала без удаленных Широкова, Радека Ширла и Адвоката. Тяжелую травму получил и выбыл до конца сезона центральный защитник Николас Ломбертс.

В первом матче 1/8 финала с «Марселем», в котором раскрывали свои таланты Матье Вальбуэна и Самир Насри, история повторилась — сине-бело-голубые пропустили трижды, а надежду на ответную игру сохранили лишь благодаря отменным индивидуальным действиям Аршавина, который отквитал один гол.

«На каждой стадии нас считали аутсайдерами, всем казалось, что уж в этот раз “Зенит” точно вылетит, но шаг за шагом мы двигались вперед. Переломным моментом в нашем сознании стало противостояние с “Марселем”. После поражения на выезде мы понимали — если нам удастся пройти дальше, уже нет ничего невозможного. Мы верили, что можем пройти французов», — вспоминает Тимощук.

Сложно сказать, что произошло с командой после первой игры с «Марселем», но после дела у «Зенита» шли куда увереннее.

Обыграв марсельцев в ответной встрече (2:0), сине-бело-голубые в четвертьфинале турнира с «Байером» решили все уже в первой игре (4:1 на выезде, 1:1 дома). «У них была очень серьезная команда, которая уже успела сплотиться благодаря победам, добытым ранее. И все они были в прекрасной форме, особенно выделялись Аршавин и Погребняк», — вспомнил то время нападающий «Байера» россиянин Дмитрий Булыкин.

Дальше была «Бавария», в которой свой последний сезон проводил легендарный голкипер Оливер Кан. После уверенной ничьей в Мюнхене (1:1) сине-бело-голубые выдали настоящий праздник футбола в Санкт-Петербурге, выиграв со счетом 4:0. «Понятно, что всем хотелось большего, и, когда начали проходить одного соперника за другим, появился сумасшедший настрой», — объяснил уверенный путь команды Тимощук.

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Великолепный пас Аршавина

Финал, который прошел на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере, свел «Зенит» с тогда еще грозным шотландским «Глазго Рейнджерс». «Прежде всего, вспоминается волнение — мы понимали, что такой шанс может предоставиться лишь раз в жизни, — говорит голкипер Вячеслав Малафеев. — С другой стороны, мы понимали, что прошли длинный путь и сильных соперников уровня Лиги чемпионов. Это вселяло уверенность».

Матч складывался для «Зенита» тяжело, команда, лишенная лучшего бомбардира турнира Погребняка (10 мячей), долго не могла распечатать ворота соперника. «Помню, что матч давался нашей команде очень сложно, да и шотландцы могли забить первыми. К счастью, случился великолепный пас Аршавина (на 72-й минуте встречи — прим. ТАСС) между ног защитнику и выход один на один Игоря Денисова. Прекрасная реализация этого момента позволила нам добиться победы», — рассказывает Зырянов, который установил окончательный счет в матче (2:0) на четвертой компенсированной минуте.

Пять футболистов той команды отправились в составе сборной России на Евро в Швейцарию и Австрию — Аршавин, Зырянов, Широков, Александр Анюков и Малафеев.

Выступление «Зенита» и сборной было настолько ярким, что уже летом ряд игроков уехали в ведущие европейские чемпионаты: Аршавин — в лондонский «Арсенал», Погребняк — в немецкий «Штутгарт», спартаковец Роман Павлюченко — в лондонский «Тоттенхэм». Нельзя сказать, что за границей их карьера шла по восходящей, однако добрые воспоминания успел оставить каждый из них.

«На тот момент в нашей команде подобрались очень сильные футболисты. Все они находились в самом расцвете сил, в самом соку. Это и позволило одержать победу. А главное — коллектив был очень дружный», — объяснил успех Зырянов.