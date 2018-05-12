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19:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тайные свидания Инфантино. Зачем президент ФИФА собрал ведущие клубы Европы

Разбираемся в ситуации.

Источник: Спорт-Экспресс

На этой неделе Джнани Инфантино встретился с представителями семи европейских футбольных грандов.

ФУТБОЛЬНАЯ G7

Швейцарский чиновник, возглавляющий Международную федерацию футбола (ФИФА) устроил неофициальную встречу с большой футбольной семеркой. Приглашение от Инфантино получили «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Барселона», «Реал», «Ювентус», «ПСЖ» и «Бавария», сообщила The New York Times.

Эти клубы в прошлом году получили суммарный доход в объеме свыше 4 миллиардов долларов. Они обладают огромной болельщицкой аудиторией. Через них легче продвигать главный проект Инфантино — так называемый Project Trophy.

НОВЫЙ ТУРНИР

Как сообщает американская газета, встреча президента ФИФА с большой семеркой состоялась на следующий день после того, как он получил письмо от президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина. Тот усомнился в целесообразности продажи прав на клубный чемпионат мира (в его измененном формате) консорциуму, возглавляемому одним из японских банков, под чьим управлением находится крупнейший инвестиционный фонд. Этот фонд также поддерживают Саудовская Аравия и ОАЭ.

Как известно, в этом году Инфантино объявил о существовании мощного с финансовой точки зрения проекта, по которому ФИФА может получить до 25 миллиардов долларов, если организует новые турниры для сборных (Мировая лига) и клубов (чемпионат мира для 24 команд) и отдаст инвесторам почти половину прав на них.

При этом всех деталей швейцарец не раскрыл, сославшись на подписанное им соглашение о неразглашении. ФИФА официально не подтвердила, что речь идет именно о японском банке. И сам банк пока хранит молчание.

Клубный чемпионат мира хотят проводить раз в четыре года (вместо Кубка конфедераций), а не ежегодно, как сейчас. Предположительно, представительство клубов может быть таким: Европа — 12 команд, Южная Америка — 4,5, Африка, Азия, Северная и Центральная Америка — по 2, Океания — 0,5, страна-хозяйка — 1. Их разбили бы на восемь групп, победители группового турнира выходили бы в четвертьфинал.

ЦЕЛЬ

Очевидна, что проект носит исключительно коммерческий характер и затевается с целью получить большие доходы. Даже отдав инвесторам 49 процентов прав, ФИФА заработает огромные деньги.

Фактически турнир станет конкурентом Лиги чемпионов УЕФА.

РЕАКЦИЯ

Совет ФИФА, не получив подробного ответа на заданные им вопросы, не поддерживает своего босса. Негативную позицию занял и УЕФА.

В Ньоне обеспокоены секретностью, окружающей проект. Кроме того, опасения вызывают последствия появления двух новых турниров — в частности, как они скажутся на международном календаре и загрузке футболистов. Наконец, Чеферин видит в происходящем превращение мирового футбола в исключительно коммерческий проект, что УЕФА категорически не устраивает.

— Очень странно, что нам не сообщают детали, — сказал президент УЕФА в интервью Kicker. — Президент ФИФА только и делает, что ссылается на соглашение о неразглашении. Но такое соглашение он не вправе подписывать как частное лицо. Совет ФИФА должен быть в курсе того, что происходит. Встреча Инфантино с клубами? Еще одна странность.

Приглашены несколько клубов, которых считают наиболее важными. На самом деле в Европе существует Ассоциация клубов, а не семерка. Можете представить, чтобы УЕФА пригласила только семь федераций или клубов, чтобы обсуждать будущее всего европейского футбола?! Когда у нас возникла идея создания Лиги наций для сборных, мы ознакомили с ней сначала президента ФИФА, потом национальные федерации и клубы. А тут вдруг появляется некий проект без каких-либо объяснений и разъяснений. Возникает странное предложение, и нам лишь говорят, что кто-то предложил много денег. И все.

Не поддержала Инфантино и Международная федерация профсоюзов футболистов (ФИФПро). Она тоже озабочена тем, как скажутся предлагаемые турниры на календаре и как это, в свою очередь, повлияет на здоровье игроков.

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