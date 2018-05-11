УЕФА оставил в силе решение о четырехматчевой дисквалификации Симеоне

Четвертого мая дисциплинарная инстанция УЕФА отстранила Симеоне на четыре матча за оскорбление официального лица матча и неподобающее поведение в первом полуфинальном матче Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» (1:1).
Главный арбитр удалил Симеоне со скамейки запасных в начале первого тайма игры.
Поданная клубом и тренером апелляция отклонена, решение от 4 мая оставлено в силе.
Симеоне пропустил ответный матч команд 3 мая в Мадриде (1:0), поэтому не сможет руководить командой с тренерской скамейки в трех ближайших играх в турнирах под эгидой УЕФА, в том числе в финале Лиги Европы, в котором «Атлетико» сыграет с французским «Марселем» 16 мая в Лионе.