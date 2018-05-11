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16:06 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА оставил в силе решение о четырехматчевой дисквалификации Симеоне

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Апелляционная инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонила апелляцию на решение о четырехматчевой дисквалификации главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, сообщается на сайте УЕФА.

Источник: AP 2018

Четвертого мая дисциплинарная инстанция УЕФА отстранила Симеоне на четыре матча за оскорбление официального лица матча и неподобающее поведение в первом полуфинальном матче Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» (1:1).

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Главный арбитр удалил Симеоне со скамейки запасных в начале первого тайма игры.

Поданная клубом и тренером апелляция отклонена, решение от 4 мая оставлено в силе.

Симеоне пропустил ответный матч команд 3 мая в Мадриде (1:0), поэтому не сможет руководить командой с тренерской скамейки в трех ближайших играх в турнирах под эгидой УЕФА, в том числе в финале Лиги Европы, в котором «Атлетико» сыграет с французским «Марселем» 16 мая в Лионе.

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