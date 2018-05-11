Футбольный хулиган выплатит «Астане» 2 миллиона тенге

Напомним, что 23 ноября 2017 г. в г. Астана на стадионе «Астана Арена» во время футбольного матча группового этапа Лиги Европы УЕФА между «Астаной» и «Вилльярреалом» (Испания) некто Файзиев Шамсулло Каримходжаевич, из хулиганских побуждений, выбежал на поле и пытался сорвать проведение матча.

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За данный инцидент УЕФА оштрафовал ФК «Астана» на сумму 5 000 евро. Именно на эту сумму столичный футбольный клуб подал исковое завяление о возмещении материального ущерба к Файзиеву Ш. К. Рассмотрев материалы дела, Алматинский районный суд г. Астаны вынес решение взыскать с Файзиева Шамсулло Каримходжаевича сумму в размере 1 968 150 тенге в пользу футбольного клуба «Астана».