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14:22 (мск), источник: Sports.kz

Футбольный хулиган выплатит «Астане» 2 миллиона тенге

Согласно решению Алматинского районного суда г. Астаны, футбольный хулиган Шамсулло Файзиев выплатит футбольному клубу «Астана» сумму в размере 1968150 тенге.

Напомним, что 23 ноября 2017 г. в г. Астана на стадионе «Астана Арена» во время футбольного матча группового этапа Лиги Европы УЕФА между «Астаной» и «Вилльярреалом» (Испания) некто Файзиев Шамсулло Каримходжаевич, из хулиганских побуждений, выбежал на поле и пытался сорвать проведение матча.

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За данный инцидент УЕФА оштрафовал ФК «Астана» на сумму 5 000 евро. Именно на эту сумму столичный футбольный клуб подал исковое завяление о возмещении материального ущерба к Файзиеву Ш. К. Рассмотрев материалы дела, Алматинский районный суд г. Астаны вынес решение взыскать с Файзиева Шамсулло Каримходжаевича сумму в размере 1 968 150 тенге в пользу футбольного клуба «Астана».

В случае если подобные инциденты будут повторяться на матчах с участием столичного футбольного клуба на стадионе «Астана Арена» в рамках европейских клубных турнирах или в играх Чемпионата Казахстана, «Астана» будет наказана УЕФА или КФФ на еще большую сумму. Соответственно, столичный футбольный клуб будет требовать через судебные органы компенсаций с хулиганов своих расходов по оплате штрафов в полном объеме.

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