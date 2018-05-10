Президент «Урала»: Клуб не подавал заявку на лицензию УЕФА

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что «Тосно» уже не получит лицензию УЕФА, так как не подал соответствующую заявку в срок (до 5 марта), и поэтому, несмотря на победу в Кубке России, не сможет выступить в еврокубках.

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Таким образом, место в Лиге Европы получит клуб, который займет в чемпионате России шестое место.

«Мы уже потеряли шансы на шестое место. Зачем нам ее подавать?», — сказал Иванов «Спорт-Экспрессу».