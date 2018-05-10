Газизов: «Уфа» готова выступить в Лиге Европы вместо «Тосно»

Ранее член комитета по лицензированию РФС Евгений Летин заявил РИА Новости, что, несмотря на победу в Кубке России, «Тосно» не сможет выступить в Лиге Европы в следующем сезоне из-за того, что клуб вовремя не подал заявку на лицензию УЕФА.

«Мы подали документы на лицензирование УЕФА в нужном порядке. Мое мнение — по стадиону, по инфраструктуре мы готовы (выступить в Лиге Европы), долгов у нас нет. Но все решит комитет, который выдает лицензии. Никаких плохих предпосылок (к тому, что “Уфа” не пройдет лицензирование) у нас нет. Клуб “Уфа” развивается правильно и динамично, у нас все нормально. Задача у нас в этом сезоне — занять шестое место. Мы идем к этой задаче», — сказал Газизов по телефону.