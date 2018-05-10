Газизов: «Уфа» готова выступить в Лиге Европы вместо «Тосно»

Ранее член комитета по лицензированию РФС Евгений Летин заявил РИА Новости, что, несмотря на победу в Кубке России, «Тосно» не сможет выступить в Лиге Европы в следующем сезоне из-за того, что клуб вовремя не подал заявку на лицензию УЕФА.
Согласно регламенту УЕФА, во втором по значимости еврокубке вместо «Тосно» сыграет шестая команда чемпионата России.
«Мы подали документы на лицензирование УЕФА в нужном порядке. Мое мнение — по стадиону, по инфраструктуре мы готовы (выступить в Лиге Европы), долгов у нас нет. Но все решит комитет, который выдает лицензии. Никаких плохих предпосылок (к тому, что “Уфа” не пройдет лицензирование) у нас нет. Клуб “Уфа” развивается правильно и динамично, у нас все нормально. Задача у нас в этом сезоне — занять шестое место. Мы идем к этой задаче», — сказал Газизов по телефону.
«Уфа» с 40 очками после 29 туров занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ. В заключительном туре команда Сергея Семака сыграет дома с «Тосно».