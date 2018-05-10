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13:15 (мск), источник: Р-Спорт

Газизов: «Уфа» готова выступить в Лиге Европы вместо «Тосно»

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. «Уфа» готова выступить в футбольной Лиге Европы вместо «Тосно» из Ленинградской области, с инфраструктурой у клуба все в порядке, но надо дождаться решения комитета по лицензированию, заявил РИА Новости генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее член комитета по лицензированию РФС Евгений Летин заявил РИА Новости, что, несмотря на победу в Кубке России, «Тосно» не сможет выступить в Лиге Европы в следующем сезоне из-за того, что клуб вовремя не подал заявку на лицензию УЕФА.

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Согласно регламенту УЕФА, во втором по значимости еврокубке вместо «Тосно» сыграет шестая команда чемпионата России.

«Мы подали документы на лицензирование УЕФА в нужном порядке. Мое мнение — по стадиону, по инфраструктуре мы готовы (выступить в Лиге Европы), долгов у нас нет. Но все решит комитет, который выдает лицензии. Никаких плохих предпосылок (к тому, что “Уфа” не пройдет лицензирование) у нас нет. Клуб “Уфа” развивается правильно и динамично, у нас все нормально. Задача у нас в этом сезоне — занять шестое место. Мы идем к этой задаче», — сказал Газизов по телефону.

«Уфа» с 40 очками после 29 туров занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ. В заключительном туре команда Сергея Семака сыграет дома с «Тосно».

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