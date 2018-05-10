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14:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» подал заявку в УЕФА

«Рубин» отправил документы на лицензирование в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для участия в Лиге Европы, сообщили «СЭ» в пресс-службе казанцев.

Источник: РИА "Новости"

Накануне и.о. президента РФС Александр Алаев объявил, что команда, которая займет шестое в РФПЛ, выступит в Европе вместо обладателя Кубка России «Тосно», поскольку коллектив из Ленинградской области не успел пройти соответствующую процедуру в УЕФА.

«Рубин» потерял шансы финишировать шестым, однако сможет выступить в ЛЕ если сам успешно пройдет лицензирование, а клубы, которые опередят его, — нет. (Евгений БЕЛОУСОВ).

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