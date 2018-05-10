Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
«Рубин» подал заявку в УЕФА
«Рубин» отправил документы на лицензирование в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для участия в Лиге Европы, сообщили «СЭ» в
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«Рубин» отправил документы на лицензирование в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для участия в Лиге Европы, сообщили «СЭ» в
Накануне и.о. президента РФС Александр Алаев объявил, что команда, которая займет шестое в РФПЛ, выступит в Европе вместо обладателя Кубка России «Тосно», поскольку коллектив из Ленинградской области не успел пройти соответствующую процедуру в УЕФА.
«Рубин» потерял шансы финишировать шестым, однако сможет выступить в ЛЕ если сам успешно пройдет лицензирование, а клубы, которые опередят его, — нет. (Евгений БЕЛОУСОВ).