«Тосно» в Лиге Европы не сыграет

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил ТАСС, что клуб из Ленинградской области, победивший в Кубке России, из-за финансовых проблем вовремя не подал заявку на лицензирование в УЕФА. Последний день подачи заявки — 31 марта, поэтому «Тосно» уже не сможет получить лицензию УЕФА и выступить на групповом этапе Лиги Европы.

«Мы пытаемся все сделать, готовы пройти лицензирование. Наверное, это будут решать те люди, которые должны решать, — цитирует агентство господина Матюшенко.

— Если у нас будет возможность, будем предпринимать попытки сделать все возможное. Ранее у нас были финансовые проблемы, не было возможности их закрыть, поэтому не подали вовремя заявку.

За тур до окончания чемпионата России по футболу «Тосно» с 24 очками 15-й, как и набравший с ним одинаковое количество очков, но идущий 14-м по дополнительным показателям махачкалинский «Анжи». В следующем туре «Тосно» сыграет с «Уфой», а «Анжи» на выезде встретится с московским ЦСКА.

«Мы не та команда, которая опускает руки, всегда бьемся до последнего, у нас не бывает проходных матчей. В Кубке мы всегда играли боевым составом и ставили задачу только победить, в последнем матче ничего не меняется. Я думаю, победа в Кубке вдохновит нас хотя бы на ничью в выездной игре с “Уфой”, потому что, возможно, нам хватит и одного очка (чтобы сохранить место в Российской футбольной премьер-лиге. — “Ъ”)», — подчеркнул генеральный директор «Тосно».

Все матчи заключительного тура чемпионата страны пройдут 13 мая.