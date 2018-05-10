«Тосно» в Лиге Европы не сыграет
Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области, обыграв вчера курский «Авангард» со счетом 2:1, выиграл Кубок России и таким образом завоевал право выступить в групповом этапе Лиги Европы. Однако
Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области, обыграв вчера курский «Авангард» со счетом 2:1, выиграл Кубок России и таким образом завоевал право выступить в групповом этапе Лиги Европы. Однако
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил ТАСС, что клуб из Ленинградской области, победивший в Кубке России,
«Мы пытаемся все сделать, готовы пройти лицензирование. Наверное, это будут решать те люди, которые должны решать, — цитирует агентство господина Матюшенко.
— Если у нас будет возможность, будем предпринимать попытки сделать все возможное. Ранее у нас были финансовые проблемы, не было возможности их закрыть, поэтому не подали вовремя заявку.
За тур до окончания чемпионата России по футболу «Тосно» с 24 очками 15-й, как и набравший с ним одинаковое количество очков, но идущий 14-м по дополнительным показателям махачкалинский «Анжи». В следующем туре «Тосно» сыграет с «Уфой», а «Анжи» на выезде встретится с московским ЦСКА.
«Мы не та команда, которая опускает руки, всегда бьемся до последнего, у нас не бывает проходных матчей. В Кубке мы всегда играли боевым составом и ставили задачу только победить, в последнем матче ничего не меняется. Я думаю, победа в Кубке вдохновит нас хотя бы на ничью в выездной игре с “Уфой”, потому что, возможно, нам хватит и одного очка (чтобы сохранить место в Российской футбольной
Все матчи заключительного тура чемпионата страны пройдут 13 мая.
Вера Мухина