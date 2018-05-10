Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пьяный Джонни Депп атаковал помощника на съемках фильма
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
4-летний мальчик спас жизнь своим младшим братьям-близнецам
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
Паулина Андреева опубликовала редкое фото Федора Бондарчука
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
9.05
Севилья3
Реал2
Футбол. Зарубежный
9.05
Челси1
Хаддерсфилд1
Футбол. Зарубежный
9.05
Лестер3
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
9.05
Тоттенхэм Хотспур1
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
9.05
Манчестер Сити3
Брайтон & Хоув1
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
В Норвегии «признали» Крым — Украина обиделась
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Дженнифер Лопез восхитила соцсети дерзкой мини-юбкой
Модель, ставшая темнокожей, увеличит нос и губы
Пользу грецких орехов подтвердили научно
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
18Как Каррера Карпина переиграл
14Сборная России разгромила австрийцев во втором матче ЧМ
12:13 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

«Тосно» в Лиге Европы не сыграет

Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области, обыграв вчера курский «Авангард» со счетом 2:1, выиграл Кубок России и таким образом завоевал право выступить в групповом этапе Лиги Европы. Однако из-за финансовых проблем руководство клуба не подало вовремя заявку на процедуру лицензирования Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для участия в еврокубках.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил ТАСС, что клуб из Ленинградской области, победивший в Кубке России, из-за финансовых проблем вовремя не подал заявку на лицензирование в УЕФА. Последний день подачи заявки — 31 марта, поэтому «Тосно» уже не сможет получить лицензию УЕФА и выступить на групповом этапе Лиги Европы.

«Мы пытаемся все сделать, готовы пройти лицензирование. Наверное, это будут решать те люди, которые должны решать, — цитирует агентство господина Матюшенко.

Читайте также
Летин: «Тосно» никоим образом не сможет сыграть в групповом этапе ЛЕ

— Если у нас будет возможность, будем предпринимать попытки сделать все возможное. Ранее у нас были финансовые проблемы, не было возможности их закрыть, поэтому не подали вовремя заявку.

За тур до окончания чемпионата России по футболу «Тосно» с 24 очками 15-й, как и набравший с ним одинаковое количество очков, но идущий 14-м по дополнительным показателям махачкалинский «Анжи». В следующем туре «Тосно» сыграет с «Уфой», а «Анжи» на выезде встретится с московским ЦСКА.

«Мы не та команда, которая опускает руки, всегда бьемся до последнего, у нас не бывает проходных матчей. В Кубке мы всегда играли боевым составом и ставили задачу только победить, в последнем матче ничего не меняется. Я думаю, победа в Кубке вдохновит нас хотя бы на ничью в выездной игре с “Уфой”, потому что, возможно, нам хватит и одного очка (чтобы сохранить место в Российской футбольной премьер-лиге.— “Ъ”)», — подчеркнул генеральный директор «Тосно».

Все матчи заключительного тура чемпионата страны пройдут 13 мая.

Вера Мухина

Тосно
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Тосно» в Лиге Европы не сыграет
Банкира взяли в Москве для отправки в Казахстан
Игры закончились: Чехия даст бой России
«Реал» по-прежнему претендует на голкипера «Ромы»
«Барселона» нашла замену Андресу Иньесте
Капризов номинирован на звание лучшего молодого хоккеиста Европы
«Не дай Бог жить в эпоху перемен». Что нужно «Зениту»
Тренер команды Чехии видит только сильные стороны в игре России
«Тосно» не подал вовремя заявку в УЕФА из-за финансовых проблем
Спорт-Экспресс
Авто
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста Крымский мост будет открыт 15 мая или днем позже, сообщили «Газете.Ru» два информированных источника
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь