«Тосно» не подал вовремя заявку на лицензирование УЕФА из-за финансовых проблем

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«Тосно» в среду обыграл курский «Авангард» со счетом 2:1 и стал победителем Кубка России, в связи с чем завоевал путевку в групповой этап Лиги Европы.

Ранее исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что клуб из Ленинградской области уже не сможет получить лицензию УЕФА, потому что не подал вовремя заявку. Сроки подачи заявки завершились 31 марта.

«Мы пытаемся все сделать, готовы пройти лицензирование. Наверное, будут решать те люди, которые должны это решать. Если у нас будет возможность, будем предпринимать попытки сделать все возможное. Ранее у нас были финансовые проблемы, не было возможности их закрыть, поэтому не подали вовремя заявку», — сказал Матюшенко.

За тур до окончания чемпионата России по футболу «Тосно» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Столько же баллов у махачкалинского «Анжи», который располагается строчкой выше по дополнительным показателям. В следующем туре «Тосно» сыграет против «Уфы», а «Анжи» на выезде встретится с московским ЦСКА.

«Мы не та команда, которая опускает руки, всегда бьемся до последнего, у нас не бывает проходных матчей. В Кубке мы всегда играли боевым составом и ставили задачу только победить, в последнем матче ничего не меняется. Я думаю, победа в Кубке вдохновит нас хотя бы на ничью в выездной игре с “Уфой”, потому что, возможно, нам хватит и одного очка [чтобы сохранить место в Российской футбольной премьер-лиге]», — отметил гендиректор.