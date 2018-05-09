Кто сыграет в еврокубках вместо «Тосно»?

Источник: Спорт-Экспресс

Как известно, «Тосно» уже не получит лицензию УЕФА и поэтому, несмотря на победу в Кубке России, не сможет выступить в еврокубках сезона-2018/19. Таким образом, место в Лиге Европы получит клуб, который займет в чемпионате России сезона-2016/17 шестое место. Сейчас на него претендуют «Уфа», «Арсенал», «Ахмат» и «Динамо». «Урал» и «Рубин» шансы на шестую строчку потеряли. Даже если они смогут догнать идущие выше команды по очкам, то за счет личных встреч будут ниже. При этом важно, подали ли данные клубы заявку на лицензию УЕФА, без которой дорога в еврокубки закрыта.

В 30-м туре чемпионата России встретятся :

«Арсенал» — «Локомотив»

«Краснодар» — «Рубин»

«Уфа» — «Тосно»

«Спартак» — «Динамо»

«Ростов» — «Урал»

«Амкар» — «Ахмат».

«Уфа» займет шестое место, если:

— победит «Тосно»;.

— сыграет вничью с «Тосно», «Арсенал» не победит «Локомотив», а «Ахмат» — «Амкар»;.

Существует вероятность, при которой «Уфа» будет шестой и в случае поражения, однако здесь необходимы осечки как минимум главных конкурентов — «Арсенала» и «Ахмата».

«Арсенал» займет шестое место, если:

— победит «Локомотив», «Уфа» потеряет очки с «Тосно»;.

— сыграет вничью с «Локомотивом», «Уфа» потерпит поражение, «Ахмат», «Урал» и «Рубин» потеряют очки, а «Динамо» победит. В этом случае туляки будут выше за счет личных встреч;.

«Ахмат» займет шестое место, если:

— победит Амкар, «Уфа» и «Арсенал» потеряют очки. При равенстве очков грозненцы будут выше уфимцев за счет большего количества голов на выезде (2:3, 2:1).

«Динамо» займет шестое место, если:

— победит «Спартак», «Уфа» и «Арсенал» проиграют, а «Ахмат» потеряет очки. Также необходимо опередить уфимцев по разности мячей: у «Динамо» она должна быть не хуже «-1», у «Уфы» не лучше «-2».

КАКИМ БУДЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ В ЕВРОКУБКАХ?

Учитывая, что «Тосно» не имеет возможности получить лицензию УЕФА, состав российских клубов в еврокубках-2018/19 должен быть таким:

— чемпион страны-2017/18 («Локомотив») и серебряный призер попадут напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов;.

— бронзовый призер стартует с 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов (всего таких раундов четыре);.

— команда, которая займет четвертое место в чемпионате, попадет напрямую в групповой турнир Лиги Европы;.

— команда, которая займет пятое место в чемпионате, стартует с 3-го отборочного раунда Лиги Европы (всего таких раундов четыре);.