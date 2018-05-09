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21:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кто сыграет в еврокубках вместо «Тосно»?

Еврорасклад для России после победы клуба из Ленинградской области в Кубке.

Источник: Спорт-Экспресс

Как известно, «Тосно» уже не получит лицензию УЕФА и поэтому, несмотря на победу в Кубке России, не сможет выступить в еврокубках сезона-2018/19. Таким образом, место в Лиге Европы получит клуб, который займет в чемпионате России сезона-2016/17 шестое место. Сейчас на него претендуют «Уфа», «Арсенал», «Ахмат» и «Динамо». «Урал» и «Рубин» шансы на шестую строчку потеряли. Даже если они смогут догнать идущие выше команды по очкам, то за счет личных встреч будут ниже. При этом важно, подали ли данные клубы заявку на лицензию УЕФА, без которой дорога в еврокубки закрыта.

В 30-м туре чемпионата России встретятся :
«Арсенал» — «Локомотив»
«Краснодар» — «Рубин»
«Уфа» — «Тосно»
«Спартак» — «Динамо»
«Ростов» — «Урал»
«Амкар» — «Ахмат».

«Уфа» займет шестое место, если:

— победит «Тосно»;.

— сыграет вничью с «Тосно», «Арсенал» не победит «Локомотив», а «Ахмат» — «Амкар»;.

Существует вероятность, при которой «Уфа» будет шестой и в случае поражения, однако здесь необходимы осечки как минимум главных конкурентов — «Арсенала» и «Ахмата».

«Арсенал» займет шестое место, если:

— победит «Локомотив», «Уфа» потеряет очки с «Тосно»;.

— сыграет вничью с «Локомотивом», «Уфа» потерпит поражение, «Ахмат», «Урал» и «Рубин» потеряют очки, а «Динамо» победит. В этом случае туляки будут выше за счет личных встреч;.

«Ахмат» займет шестое место, если:

— победит Амкар, «Уфа» и «Арсенал» потеряют очки. При равенстве очков грозненцы будут выше уфимцев за счет большего количества голов на выезде (2:3, 2:1).

«Динамо» займет шестое место, если:

— победит «Спартак», «Уфа» и «Арсенал» проиграют, а «Ахмат» потеряет очки. Также необходимо опередить уфимцев по разности мячей: у «Динамо» она должна быть не хуже «-1», у «Уфы» не лучше «-2».

КАКИМ БУДЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ В ЕВРОКУБКАХ?

Учитывая, что «Тосно» не имеет возможности получить лицензию УЕФА, состав российских клубов в еврокубках-2018/19 должен быть таким:

— чемпион страны-2017/18 («Локомотив») и серебряный призер попадут напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов;.

— бронзовый призер стартует с 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов (всего таких раундов четыре);.

— команда, которая займет четвертое место в чемпионате, попадет напрямую в групповой турнир Лиги Европы;.

— команда, которая займет пятое место в чемпионате, стартует с 3-го отборочного раунда Лиги Европы (всего таких раундов четыре);.

— команда, которая займет шестое место в чемпионате и получит лицензию, стартует со 2-го отборочного раунда Лиги Европы.

Тосно 2:1
Первый тайм: 1:1
Авангард К
9.05.2018, 19:00 Плей-офф: Финал Волгоград Арена
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Хасанби Биджиев
Голы
10′ Алексей Скворцов (И. Жигулев) 19
80′ Резиуан Мирзов 22
8 Игорь Киреев (А. Гурфов) 16′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Тимофей Маргасов 24
Евгений Чернов 28
Сергей Сухарев 8
56′ Андрей Буйволов 25
Вагиз Галиулин 21
81′ Резиуан Мирзов 22
Марко Полетанович 88
85′ Илья Жигулев 4
Александр Карницкий 14
58′ Максим Палиенко 11
Нуну Роша 15
66′ Алексей Скворцов 19
Рикарду Кавальканте Рикардинью 29
16 Александр Кобзев
52 Равиль Нетфуллин
71 Михаил Багаев (к)
4 Аслан Дашаев
24 Кирилл Гоцук
8 Игорь Киреев
70 Ильнур Альшин
87 Дмитрий Коробов
10 Азамат Гурфов
67 Артем Федчук 82′ 76′
6 Роман Акбашев
58 Руслан Болов 77′
14 Ислам Тлупов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
18 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 5
5 Угловые 1
7 Фолы 11
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тосно
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