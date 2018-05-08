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18:12 (мск), источник: Р-Спорт

Исполком УЕФА в Киеве объявит города, которые примут финалы еврокубков в 2020 году

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании в Киеве объявит города, которые станут хозяевами финальных матчей еврокубков в 2020 году, сообщается на официальном сайте организации.

Источник: AFP 2018

Заседание исполкома УЕФА в столице Украины пройдет 24 мая. Выбор городов-хозяев финальных матчей является первым пунктом в повестке. Также в нее входят утверждение расписания матчей финальной части чемпионата Европы-2020, лицензирование клубов и новая редакция правил финансового fair play.

На проведение финального матча Лиги чемпионов в 2020 году претендуют Лиссабон и Стамбул. Московский стадион «Динамо» в Петровском парке борется за право провести финал женской Лиги чемпионов-2020 с Веной и бельгийским Льежем. Заявки на проведение финала Лиги Европы подали Порту и польский Гданьск. За Суперкубок УЕФА борются сразу девять стран: Белоруссия, Финляндия, Франция, Албания, Израиль, Казахстан, Молдавия, Северная Ирландия, Португалия.

Киев 26 мая примет финал Лиги чемпионов, в котором встретятся испанский «Реал» и английский «Ливерпуль». Финал Лиги Европы с участием испанского «Атлетико» и французского «Марселя» пройдет 16 мая в Лионе (Франция). В 2019 году финал Лиги чемпионов пройдет в Мадриде, а Лиги Европы — в Баку.

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