Исполком УЕФА в Киеве объявит города, которые примут финалы еврокубков в 2020 году

Источник: AFP 2018

Заседание исполкома УЕФА в столице Украины пройдет 24 мая. Выбор городов-хозяев финальных матчей является первым пунктом в повестке. Также в нее входят утверждение расписания матчей финальной части чемпионата Европы-2020, лицензирование клубов и новая редакция правил финансового fair play.

На проведение финального матча Лиги чемпионов в 2020 году претендуют Лиссабон и Стамбул. Московский стадион «Динамо» в Петровском парке борется за право провести финал женской Лиги чемпионов-2020 с Веной и бельгийским Льежем. Заявки на проведение финала Лиги Европы подали Порту и польский Гданьск. За Суперкубок УЕФА борются сразу девять стран: Белоруссия, Финляндия, Франция, Албания, Израиль, Казахстан, Молдавия, Северная Ирландия, Португалия.