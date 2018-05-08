СМИ: «Милан» прошел лицензирование УЕФА и сможет выступить в еврокубках

В ноябре сообщалось, что УЕФА может не допустить «Милан» до еврокубков из-за несоблюдения правил финансового fair play (FFP), а в декабре стало известно, что следственная палата УЕФА по соблюдению правил FFP не стала заключать добровольное соглашение с миланцами, на которое подавал заявку итальянский клуб.
УЕФА объявил, что предоставил лицензию 14 клубам серии А, в том числе «Милану». «Россонери» за два тура до конца чемпионата Италии с 60 очками идут на 6-м месте, которое дает право участвовать в квалификации Лиги Европы. Конкурентами миланцев являются «Аталанта» (59) и «Фиорентина» (57).
Не прошли лицензирование «Кальяри», «Кьево», «Кротоне», «Беневенто» и СПАЛ, а «Вероне» при необходимости пришлось бы повторно подавать заявку.