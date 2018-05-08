Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Андрей Малахов подтвердил беременность Леры Кудрявцевой
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Поклонники восхищаются стройной фигурой Любови Толкалиной
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Суонси
Саутгемптон
Футбол. Премьер-лига
7.05
Рубин0
Уфа0
Футбол. Премьер-лига
7.05
Анжи0
Ахмат2
Футбол. Зарубежный
7.05
Леганес0
Леванте3
Футбол. Кубок России
9.05
Тосно
Авангард К
Футбол. Зарубежный
9.05
Барселона
Вильярреал
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Пентагон в ярости: Москва «быкует» в Черном море
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Белорусы уволили тренера после разгрома от России. Обзор ЧМ
Кузнецов снял проклятие. Овечкин впервые в жизни вышел в финал
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
15Российские хоккеисты разгромили сборную Беларуси
8Тутберидзе и Медведева: теперь порознь
14:38 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: «Милан» прошел лицензирование УЕФА и сможет выступить в еврокубках

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Милан» получил лицензию УЕФА, позволяющую участвовать в Лиге Европы в новом еврокубковом сезоне, сообщает Football Italia.

Источник: Reuters

В ноябре сообщалось, что УЕФА может не допустить «Милан» до еврокубков из-за несоблюдения правил финансового fair play (FFP), а в декабре стало известно, что следственная палата УЕФА по соблюдению правил FFP не стала заключать добровольное соглашение с миланцами, на которое подавал заявку итальянский клуб.

УЕФА объявил, что предоставил лицензию 14 клубам серии А, в том числе «Милану». «Россонери» за два тура до конца чемпионата Италии с 60 очками идут на 6-м месте, которое дает право участвовать в квалификации Лиги Европы. Конкурентами миланцев являются «Аталанта» (59) и «Фиорентина» (57).

Не прошли лицензирование «Кальяри», «Кьево», «Кротоне», «Беневенто» и СПАЛ, а «Вероне» при необходимости пришлось бы повторно подавать заявку.

Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова прокомментировала уход Медведевой от Тутберидзе
Наш папа алкоголик: почему ситуация с российским тренером похожа на созависимость
Встречай, РФПЛ! Все, что нужно знать о новичках Премьер-Лиги
Чемпионская атрибутика «Локомотива» была раскуплена за один день
Евгений Малкин: На чемпионат мира не еду
Кержаков: Аршавин — лучший в истории российского футбола
СМИ: Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Фергюсон вышел из комы
Экс-футболист «Зенита» потерял способность говорить
Медведева выбрала Россию, а это героический поступок
Спорт-Экспресс
Авто
Новый недорогой кроссовер Volkswagen: тиражи будут огромными В марте этого года на Пекинском автосалоне был представлен концепт-кроссовер Volkswagen Powerful Family SUV: теперь стало известно, что его серийная версия будет называться Tharu
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
СМИ: пьяный Джонни Депп атаковал помощника на съемках фильма Инцидент произошел на площадке криминальной ленты «ЛАбиринт», в которой занят голливудский актер
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Съемки жилья: почему собственникам квартир лучше не следить за арендаторами
Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей с детьми
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь