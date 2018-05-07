Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Салах — автор лучшего гола полуфиналов Лиги чемпионов
УЕФА на официальном сайте подвел итоги голосование за звание автора лучшего гола в матчах ½ финала Лиги чемпионов.
УЕФА на официальном сайте подвел итоги голосование за звание автора лучшего гола в матчах ½ финала Лиги чемпионов.
Победу одержал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, за первый из двух мячей египетского форварда в ворота «Ромы» (5:2) в первой игре этой стадии турнира проголосовали 48 процентов респондентов.
Второе место в опросе занял точный удар защитника «Реала» Марселу в первой игре против «Баварии» (2:1, 16 процентов). Тройку лучших замкнул прицельный выстрел полузащитника «Ромы» Раджи Наингголана в ответной игре с «Ливерпулем» (4:2, 14 процентов).
Четвертым стал победный гол Марко Асенсио в первом полуфинале против «Баварии» (2:1, 12 процентов). Пятое место в этом споре занял гол защитника мюнхенцев Джошуа Киммиха в первой игре против «Реала» (1:2, 10 процентов).