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15:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Салах — автор лучшего гола полуфиналов Лиги чемпионов

УЕФА на официальном сайте подвел итоги голосование за звание автора лучшего гола в матчах ½ финала Лиги чемпионов.

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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Победу одержал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, за первый из двух мячей египетского форварда в ворота «Ромы» (5:2) в первой игре этой стадии турнира проголосовали 48 процентов респондентов.

Второе место в опросе занял точный удар защитника «Реала» Марселу в первой игре против «Баварии» (2:1, 16 процентов). Тройку лучших замкнул прицельный выстрел полузащитника «Ромы» Раджи Наингголана в ответной игре с «Ливерпулем» (4:2, 14 процентов).

Четвертым стал победный гол Марко Асенсио в первом полуфинале против «Баварии» (2:1, 12 процентов). Пятое место в этом споре занял гол защитника мюнхенцев Джошуа Киммиха в первой игре против «Реала» (1:2, 10 процентов).

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