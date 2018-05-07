Судья Мажич обслужит финал футбольной Лиги чемпионов

Ассистировать главному арбитру будут Милован Ристич и Далибор Джурджевич, резервным судьей назначен Клеман Тюрпен из Франции, дополнительными судьями — Ненад Джокич и Данило Груйич, помощником запасного судьи станет Неманья Петрович.

Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют английский «Ливерпуль» и испанский «Реал», пройдет 26 мая в Киеве.

Главным арбитром финальной встречи Лиги Европы будет голландец Бьерн Куйперс. Помогать ему будут Сандер ван Рокель и Эрвин Зейнстра, резервным судьей назначен Шимон Марциняк из Польши, двумя дополнительными — Дэнни Маккейл и Паулус ван Бокел.