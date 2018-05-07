Судья Мажич обслужит финал футбольной Лиги чемпионов
ТАСС, 7 мая. Бригада судей из Сербии во главе с Миларадом Мажичем будет работать на финальном матче футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает
ТАСС, 7 мая. Бригада судей из Сербии во главе с Миларадом Мажичем будет работать на финальном матче футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает
Ассистировать главному арбитру будут Милован Ристич и Далибор Джурджевич, резервным судьей назначен Клеман Тюрпен из Франции, дополнительными судьями — Ненад Джокич и Данило Груйич, помощником запасного судьи станет Неманья Петрович.
Главным арбитром финальной встречи Лиги Европы будет голландец Бьерн Куйперс. Помогать ему будут Сандер ван Рокель и Эрвин Зейнстра, резервным судьей назначен Шимон Марциняк из Польши, двумя дополнительными — Дэнни Маккейл и Паулус ван Бокел.
Финал Лиги Европы пройдет во французском Лионе 16 мая. В решающем матче турнира французский «Марсель» встретится с испанским «Атлетико».