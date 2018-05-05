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21:13 (мск), источник: Р-Спорт

«Локомотив» впервые с 2003 года выступит на групповом этапе Лиги чемпионов

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Московский «Локомотив» впервые с сезона-2003/04 примет участие в групповом этапе футбольной Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Железнодорожники в субботу победили санкт-петербургский «Зенит» на своем поле в 29-м туре РФПЛ со счетом 1:0 и в третий раз стали чемпионами России. Золотые медали чемпионата России позволят «красно-зеленым» сыграть на групповой стадии Лиги чемпионов.

«Локомотив» при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов будет располагаться в первой корзине. Таким образом, ему в соперники точно не достанутся «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», чемпион Италии, чемпион Португалии и победитель финала Лиги чемпионов.

Последний раз «Локомотив» участвовал в основном раунде самого престижного клубного турнира Европы в 2003 году. В том сезоне команда Юрия Семина вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступила «Монако». В текущем сезоне «Локомотив» выбыл из Лиги Европы на стадии 1/8 финала, проиграв мадридскому «Атлетико».

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