«Локомотив» впервые с 2003 года выступит на групповом этапе Лиги чемпионов

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Железнодорожники в субботу победили санкт-петербургский «Зенит» на своем поле в 29-м туре РФПЛ со счетом 1:0 и в третий раз стали чемпионами России. Золотые медали чемпионата России позволят «красно-зеленым» сыграть на групповой стадии Лиги чемпионов.

«Локомотив» при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов будет располагаться в первой корзине. Таким образом, ему в соперники точно не достанутся «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», чемпион Италии, чемпион Португалии и победитель финала Лиги чемпионов.