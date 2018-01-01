Кто заменит «Тосно» или «Авангард» в Лиге Европы -2018/19

УЕФА отнимет у России одно место в еврокубках? Нет. В соответствии с регламентом Лиги Европы клуб, не допущенный к участию в соревновании, заменит другой — тот, которому выдадут необходимую лицензию.
Тогда представительство России в еврокубках в новом сезоне будет следующим:
— чемпион страны-2017/18 и серебряный призер попадут напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов;.
— бронзовый призер стартует с 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов (всего таких раундов четыре);.
— команда, которая займет четвертое место в чемпионате, попадет напрямую в групповой турнир Лиги Европы;.
— команда, которая займет пятое место в чемпионате, стартует с 3-го отборочного раунда Лиги Европы (всего таких раундов четыре);.
— команда, которая займет шестое место в чемпионате и получит лицензию, стартует со 2-го отборочного раунда Лиги Европы. (Александр БОБРОВ).