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18:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кто заменит «Тосно» или «Авангард» в Лиге Европы -2018/19

Велика вероятность, что обладатель Кубка России-2017/18 (им станет «Авангард» или «Тосно») останется без соответствующей лицензии и не получит права выступать в групповом турнире Лиги Европы-2018/19. Что произойдет в этом случае?

УЕФА отнимет у России одно место в еврокубках? Нет. В соответствии с регламентом Лиги Европы клуб, не допущенный к участию в соревновании, заменит другой — тот, которому выдадут необходимую лицензию.

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Тогда представительство России в еврокубках в новом сезоне будет следующим:

— чемпион страны-2017/18 и серебряный призер попадут напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов;.

— бронзовый призер стартует с 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов (всего таких раундов четыре);.

— команда, которая займет четвертое место в чемпионате, попадет напрямую в групповой турнир Лиги Европы;.

— команда, которая займет пятое место в чемпионате, стартует с 3-го отборочного раунда Лиги Европы (всего таких раундов четыре);.

— команда, которая займет шестое место в чемпионате и получит лицензию, стартует со 2-го отборочного раунда Лиги Европы. (Александр БОБРОВ).

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