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18:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Диего Коста — лучший игрок недели в Лиге Европы

Нападающий «Атлетико» Диего Коста признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Источник: Reuters

Испанец набрал 83% голосов болельщиков и обошёл полузащитника «Ред Булл Зальцбург» Амаду Айдара (17%).

В ответном матче полуфинала «Атлетико» принимал «Арсенал» и победил со счётом 1:0. Коста провёл на поле 83 минуты, забив победный мяч в компенсированное время к первому тайму.

По итогам ответных полуфинальных матчей Лиги Европы розыгрыш турнира покинули «Арсенал» и «Ред Булл Зальцбург». В финале турнира, который пройдёт 16 мая в Лионе, сыграют «Атлетико» и «Марсель».

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