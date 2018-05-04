Алаев: ФК «Тосно» больше не имеет возможности получить лицензию на участие в еврокубках

«Тосно» и курский «Авангард» встретятся в финале Кубка России в Волгограде 9 мая.

Победитель получит право стартовать на групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.

«В связи с появившимися в ряде СМИ заявлениями руководителей ФК “Тосно” по поводу якобы подачи документов на лицензию УЕФА, хотел бы пояснить, что в соответствии с графиком лицензирования и финансового контроля футбольных клубов на сезон-2018/19 для клубных соревнований, проводимых УЕФА и/или РФС, крайний срок подачи футбольными клубами заявки на лицензию УЕФА и/или РФС — 5 марта 2018 года. Эта дата была одобрена УЕФА. На настоящий момент заявки на лицензию УЕФА от ФК “Тосно” не поступало, то есть все сроки подачи заявок прошли. Всем клубам РФПЛ, включая “Тосно”, график был направлен 22 января 2018 года, а также разъяснен на семинаре РФС по лицензированию 13 февраля в Грозном».

Алаев отметил, что клуб из Ленинградской области нарушил все сроки подачи документов на получение лицензии и больше не имеет возможности подать особую заявку на лицензирование в Союз европейских футбольных ассоциаций.

«Возможностей для ФК “Тосно” как клуба РФПЛ позже подать особую заявку на исключительное применение системы лицензирование УЕФА не существует. Таким образом, вопрос с рассмотрением документов клуба на лицензирование УЕФА закрыт в силу определенного бездействия руководства ФК “Тосно”, — заявил он. — Возможно, для принятия такого решения клубом сыграло роль наличие повышенных [по сравнению с лицензией РФС] требований к клубам-соискателям для получения лицензии УЕФА».

Например, клуб должен был в срок до 31 марта 2018 года погасить всю кредиторскую задолженность (обязательства, по выплате которой образовались у клуба до 31 декабря 2017 года) перед сотрудниками, внебюджетными фондами, налоговыми органами (по НДФЛ), футбольными клубами, школами, национальными футбольными ассоциациями (трансферные выплаты, солидарные выплаты, компенсации за подготовку футболистов). Этот критерий был бы не выполненным клубом даже, если бы такая задолженность была погашена после 31 марта, и лицензия УЕФА в таком случае была бы не выдана, — добавил Алаев.

«Тосно» рискует остаться без лицензии РФС

Алаев отметил, что РФС обеспокоен сложившейся в «Тосно» ситуацией с задолженностями перед игроками.

«РФС выражает особую озабоченность появившимися в СМИ заявлениями руководства клуба, информацией от игроков клуба, по поводу непогашенных задолженностей и сложности формирования бюджета клуба на будущий сезон, — заявил он. — Эта информация и все ранее представленные клубом документы будут надлежащим образом проверены экспертами и органами РФС. Такая неоднозначная ситуация может поставить под угрозу получение ФК “Тосно” еще и лицензии РФС. На наш взгляд, клубу необходимо скорейшим образом активизировать работу по выполнению правил РФС по лицензированию футбольных клубов».

«Для получения лицензии РФС это еще пока возможно», — добавил он.

«Авангард» проходит процедуру в УЕФА

Собеседник ТАСС сообщил, что «Авангард» проходит лицензирование в УЕФА.

«Учитывая то, что этот клуб не представляет высший дивизион, для него в соответствии с правилами УЕФА по лицензированию клубов и финансовому “фэйр-плей” (статья 15 и приложение IV) предусмотрена специальная процедура возможного получения лицензии УЕФА с другими сроками прохождения лицензирования и более упрощенными требованиями по критериям лицензирования: спортивным, инфраструктурным, кадрово-административным, правовым и финансовым, — рассказал исполняющий обязанности президента РФС. — “Авангард” воспользовался этой возможностью и в настоящее время проходит данную процедуру, документы были сегодня направлены в УЕФА».

«Решение о выдаче или невыдаче лицензии УЕФА футбольному клубу “Авангард” на спортивный сезон-2018/19 и на соответствующий клубный турнир УЕФА будет выносить непосредственно соответствующий орган УЕФА, а не РФС. Естественно, это возможно только при условии победы в Кубке России по футболу», — отметил Алаев.

Правила лицензирования совершенствуются

Алаев рассказал, как в целом видит ситуацию с лицензированием клубов в России.

«Правила системы лицензирования постоянно совершенствуются: повышаются требования к квалификации ответственных сотрудников футбольных клубов (тренерский состав, административный и медицинский персонал), к инфраструктуре футбольных клубов (стадионы для проведения домашних матчей, учебно-тренировочные объекты), к развитию молодежного футбола и медицинскому обслуживанию игроков. Это позволяет переводить нелюбительские футбольные клубы на качественно новый уровень организации. Особое внимание уделяется финансовой дисциплине и рациональному использованию клубных финансов», — рассказал Алаев.

«Российский футбольный союз ежегодно проводит обучающие семинары для представителей футбольных клубов и участников системы лицензирования и финансового контроля по всем возможным вопросам.

По результатам ежегодной проверки работы отдела лицензирования РФС аудиторской фирмой SGS (август 2017 г.), уполномоченной УЕФА, был выдан сертификат о признании того, что система лицензирования РФС полностью отвечает европейским стандартам и работает в соответствии с международными требованиями.