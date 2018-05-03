Мартин Киоун: у Озила крокодиловы слезы, он меня не обманет

«Венгер вложил много денег в этого игрока, и я не вижу, что Озил играет так, как должен. Он не заслуживал играть с «Атлетико», и я такое часто вижу за ним.
Об этом нужно говорить, потому что мы ожидаем большего от него. Озил — чемпион мира, а эти эмоции после поражения — это крокодиловы слезы, он меня не обманет.
Озил потерялся на поле с «Атлетико», а он должен был проявить себя, решать моменты. Мне уже какое-то время не нравится его игра. Такое чувство, что он выбирает, в каких матчах он будет выкладываться, а в каких — нет", — сказал Киоун в эфире BT Sport.