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14:38 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Мартин Киоун: у Озила крокодиловы слезы, он меня не обманет

Легенда «Арсенала» Мартин Киоун раскритиковал немецкого полузащитника Месута Озила после поражения от «Атлетико» (0:1) в полуфинале Лиги Европы.

Источник: Reuters

«Венгер вложил много денег в этого игрока, и я не вижу, что Озил играет так, как должен. Он не заслуживал играть с «Атлетико», и я такое часто вижу за ним.

Об этом нужно говорить, потому что мы ожидаем большего от него. Озил — чемпион мира, а эти эмоции после поражения — это крокодиловы слезы, он меня не обманет.

Озил потерялся на поле с «Атлетико», а он должен был проявить себя, решать моменты. Мне уже какое-то время не нравится его игра. Такое чувство, что он выбирает, в каких матчах он будет выкладываться, а в каких — нет", — сказал Киоун в эфире BT Sport.

Атлетико 1:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал
3.05.2018, 22:05 плей-офф: 1/2 финала Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне Арсен Венгер
Голы
45+2′ Диегу Коста (А. Гризманн) 18
Составы
Ян Облак 13
Лукас Эрнандез 19
Диего Годин 2
Хосе Хименес 24
52′ Габриэль Фернандес Габи (к) 14
Коке 6
71′ Ньигес Сауль 8
Антуан Гризманн 7
90′ Томас Партей 5
Стефан Савич 15
74′ Виктор Мачин Перес Витоло 23
Анхель Корреа 11
78′ 83′ Диегу Коста 18
Хосе Санс Фернандо Торрес 9
13 Давид Оспина
24 Эктор Бельерин
18 Начо Монреаль 59′
20 Шкодран Мустафи 78′
11 Месут Езил
23 Дэнни Уэлбек
9 Александр Ляказетт
8 Аарон Рэмси
29 Гранит Джака
6 Лоран Косьельни (к) 12′
21 Калум Чемберс
10 Джек Уилшир 68′ 42′
7 Генрих Мхитарян
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 1
6 Угловые 4
13 Фолы 12
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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