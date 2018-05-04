Три футболиста «Атлетико» вошли в команду недели Лиги Европы
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Определены футболисты, вошедшие в состав символической сборной недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей полуфинальной стадии турнира.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Определены футболисты, вошедшие в состав символической сборной недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей полуфинальной стадии турнира.
Как отмечается на официальном сайте УЕФА, в составе команды недели три футболиста мадридского «Атлетико» — Диего Коста, Антуан Гризманн и Диего Годин.
В полуфинале Лиги Европы мадридский клуб по сумме двух матчей прошел лондонский «Арсенал». Второй финалист — «Олимпик» из Марселя — обыграл австрийский «Зальцбург». Финальный матч Лиги Европы пройдет 16 мая в Лионе.
В команду недели по итогам ответных матчей полуфинальной стадии Лиги Европы вошли:
Давид Оспина (вратарь, «Арсенал»), Штефан Лайнер («Зальцбург»), Диего Годин («Атлетико»), Роланду, Жордан Амави (оба — «Марсель»), Амаду Эдара, Диади Самассеку (оба — «Зальцбург»), Гранит Джака («Арсенал»), Димитри Пайет («Марсель»), Антуан Гризманн, Диего Коста (оба — «Атлетико»).