Три футболиста «Атлетико» вошли в команду недели Лиги Европы

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Как отмечается на официальном сайте УЕФА, в составе команды недели три футболиста мадридского «Атлетико» — Диего Коста, Антуан Гризманн и Диего Годин.

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В полуфинале Лиги Европы мадридский клуб по сумме двух матчей прошел лондонский «Арсенал». Второй финалист — «Олимпик» из Марселя — обыграл австрийский «Зальцбург». Финальный матч Лиги Европы пройдет 16 мая в Лионе.

В команду недели по итогам ответных матчей полуфинальной стадии Лиги Европы вошли: