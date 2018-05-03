«Марсель» проиграл «Зальцбургу», но вышел в финал Лиги Европы

Основное время встречи завершилось со счетом 2:0 в пользу хозяев, забитым мячом отметился Амаду Айдара (53-я минута), еще один гол в свои ворота забил защитник гостей Буна Сарр (65). Первый матч неделю назад завершился победой «Марселя» со счетом 2:0, поэтому было назначено дополнительное время. В итоге на 116-й минуте удалось отличиться игроку французской команды Роланду. Таким образом, в финале Лиги Европы будет играть «Марсель».

Айдара на 119-й минуте был удален с поля за вторую желтую карточку. Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

«Зальцбург» не проигрывает на своем поле на протяжении 39 матчей во всех турнирах, в последний раз команда дома уступила 27 ноября 2016 года в рамках чемпионата Австрии «Адмире» (0:1).

В последний раз в финале Кубка УЕФА (предшественник Лиги Европы) «Марсель» играл в 2004 году, тогда команда уступила испанской «Валенсии» со счетом 0:2. В 2005 году «Марсель» стал одним из победителей Кубка Интертото — летнего турнира, проводившегося с 1995 по 2008 год, в котором участвовали команды, не попавшие по итогам национальных первенств в Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. Победители Кубка Интертото (в 2005 году помимо «Марселя» это были французский «Ланс» и немецкий «Гамбург») получали путевки в Кубок УЕФА.