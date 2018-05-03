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00:59 (мск), источник: ТАСС

«Марсель» проиграл «Зальцбургу», но вышел в финал Лиги Европы

ТАСС, 4 мая. Французский футбольный клуб «Марсель» в гостях проиграл австрийскому «Зальцбургу» со счетом 1:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы, но пробился в финал турнира.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:0 в пользу хозяев, забитым мячом отметился Амаду Айдара (53-я минута), еще один гол в свои ворота забил защитник гостей Буна Сарр (65). Первый матч неделю назад завершился победой «Марселя» со счетом 2:0, поэтому было назначено дополнительное время. В итоге на 116-й минуте удалось отличиться игроку французской команды Роланду. Таким образом, в финале Лиги Европы будет играть «Марсель».

Айдара на 119-й минуте был удален с поля за вторую желтую карточку. Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

«Зальцбург» не проигрывает на своем поле на протяжении 39 матчей во всех турнирах, в последний раз команда дома уступила 27 ноября 2016 года в рамках чемпионата Австрии «Адмире» (0:1).

В последний раз в финале Кубка УЕФА (предшественник Лиги Европы) «Марсель» играл в 2004 году, тогда команда уступила испанской «Валенсии» со счетом 0:2. В 2005 году «Марсель» стал одним из победителей Кубка Интертото — летнего турнира, проводившегося с 1995 по 2008 год, в котором участвовали команды, не попавшие по итогам национальных первенств в Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. Победители Кубка Интертото (в 2005 году помимо «Марселя» это были французский «Ланс» и немецкий «Гамбург») получали путевки в Кубок УЕФА.

Финал Лиги Европы пройдет во французском Лионе 16 мая. В решающем матче турнира «Марсель» встретится с испанским «Атлетико».

Зальцбург 2:1 ДВ
Основное время: 2:0 (0:0)
Марсель
3.05.2018, 22:05 плей-офф: 1/2 финала Red Bull Arena (Wals-Siezenheim)
Главные тренеры
Марко Розе Руди Гарсия
Голы
53′ Амаду Айдара (Д. Чалета-Цар) 4
65′ Буна Сарр 17
6 Жорже Пиреш Роланду (Д. Пайет) 116′
Составы
Александр Вальке (к) 33
94′ Дуе Чалета-Цар 5
88′ Андре Рамалью 15
Штефан Лайнер 22
75′ 119′ Амаду Айдара 4
Диади Самассеку 8
Валон Бериша 14
117′ Мунас Даббур 9
97′ Андреас Ульмер 17
Марин Понграчич 34
84′ Ксавер Шлагер 42
Такуми Минамино 18
69′ Фредрик Гульбраннсен 21
Хван Хи Чхан 19
16 Йоан Пеле 120+2′
18 Жордан Амави 100′
23 Адиль Рами 57′
17 Буна Сарр 35′
19 Луиз Густаву
26 Флориан Товен
5 Лукас Окампос
10 Димитри Пайет (к) 84′
8 Морган Сансон 101′
6 Жорже Пиреш Роланду 118′
27 Максим Лопес 66′ 39′
29 Андре-Франк Замбо
28 Валер Жермен 84′ 77′
14 Клинтон Нжи
Статистика
5 Желтые карточки 8
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 1
8 Угловые 10
19 Фолы 14
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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