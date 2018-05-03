«Атлетико» победил «Арсенал» и вышел в финал Лиги Европы

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Единственный гол забил Диего Коста на второй добавленной к первому тайму минуте. Первая игра, которая прошла 26 апреля в Лондоне, завершилась вничью со счетом 1:1. По сумме двух матчей в финал турнира вышел «Атлетико».

На 12-й минуте ответной игры французский защитник «Арсенала» Лоран Косьельни неудачно оступился и был вынужден покинуть поле на носилках, его заменил защитник Калум Чемберс. Испанской командой в этом матче со скамейки запасных руководил ассистент главного тренера Херман Бургос, аргентинский наставник «Атлетико» Диего Симеоне, удаленный в первой встрече команд за бурное недовольство решением арбитра, наблюдал за игрой с трибуны.

Для главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, который ранее объявил об уходе из команды по окончании текущего сезона, этот матч стал 250-м в еврокубках. «Арсенал» проиграл пятый матч из семи последних встреч с испанскими командами на выезде. «Атлетико» одержал пятую сухую победу подряд в домашних матчах в еврокубках.

«Атлетико» в третий раз в истории вышел в финал Лиги Европы, в сезоне-2009/10 испанская команда в решающем матче обыграла английский «Фулхэм» (2:1), а в сезоне-2011/12 выиграла титул, победив испанский «Атлетик» (3:0).