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00:18 (мск), источник: ТАСС

«Атлетико» победил «Арсенал» и вышел в финал Лиги Европы

ТАСС, 3 мая. Испанский «Атлетико» на своем поле со счетом 1:0 одержал победу над английским «Арсеналом» в ответном полуфинальном матче футбольной Лиги Европы и вышел в финал турнира. Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Источник: Reuters

Единственный гол забил Диего Коста на второй добавленной к первому тайму минуте. Первая игра, которая прошла 26 апреля в Лондоне, завершилась вничью со счетом 1:1. По сумме двух матчей в финал турнира вышел «Атлетико».

На 12-й минуте ответной игры французский защитник «Арсенала» Лоран Косьельни неудачно оступился и был вынужден покинуть поле на носилках, его заменил защитник Калум Чемберс. Испанской командой в этом матче со скамейки запасных руководил ассистент главного тренера Херман Бургос, аргентинский наставник «Атлетико» Диего Симеоне, удаленный в первой встрече команд за бурное недовольство решением арбитра, наблюдал за игрой с трибуны.

Для главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, который ранее объявил об уходе из команды по окончании текущего сезона, этот матч стал 250-м в еврокубках. «Арсенал» проиграл пятый матч из семи последних встреч с испанскими командами на выезде. «Атлетико» одержал пятую сухую победу подряд в домашних матчах в еврокубках.

«Атлетико» в третий раз в истории вышел в финал Лиги Европы, в сезоне-2009/10 испанская команда в решающем матче обыграла английский «Фулхэм» (2:1), а в сезоне-2011/12 выиграла титул, победив испанский «Атлетик» (3:0).

Финал Лиги Европы состоится 16 мая во французском Лионе. Победитель турнира получит прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Атлетико 1:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал
3.05.2018, 22:05 плей-офф: 1/2 финала Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне Арсен Венгер
Голы
45+2′ Диегу Коста (А. Гризманн) 18
Составы
Ян Облак 13
Лукас Эрнандез 19
Диего Годин 2
Хосе Хименес 24
52′ Габриэль Фернандес Габи (к) 14
Коке 6
71′ Ньигес Сауль 8
Антуан Гризманн 7
90′ Томас Партей 5
Стефан Савич 15
74′ Виктор Мачин Перес Витоло 23
Анхель Корреа 11
78′ 83′ Диегу Коста 18
Хосе Санс Фернандо Торрес 9
13 Давид Оспина
24 Эктор Бельерин
18 Начо Монреаль 59′
20 Шкодран Мустафи 78′
11 Месут Езил
23 Дэнни Уэлбек
9 Александр Ляказетт
8 Аарон Рэмси
29 Гранит Джака
6 Лоран Косьельни (к) 12′
21 Калум Чемберс
10 Джек Уилшир 68′ 42′
7 Генрих Мхитарян
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 1
6 Угловые 4
13 Фолы 12
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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