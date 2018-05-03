Матч с «Атлетико» стал для Арсена Венгера 250-м в еврокубках

В четверг «Арсенал» встречается в Мадриде с «Атлетико» в ответной игре полуфинала Лиги Европы. Первый матч, состоявшийся 26 апреля в Лондоне, завершился вничью — 1:1.

Больше всего встреч, сыгранных в еврокубках, у экс-рулевого «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона — 269. Из пяти тренеров, которые провели больше всего матчей в турнирах УЕФА, только Венгер пока не завоевал ни одного еврокубка.