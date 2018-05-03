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22:37 (мск), источник: Р-Спорт

Матч с «Атлетико» стал для Арсена Венгера 250-м в еврокубках

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Ответный матч ½ финала футбольной Лиги Европы между лондонским «Арсеналом» и мадридским «Атлетико» стал для главного тренера «канониров» Арсена Венгера 250-м, проведенным в рамках турниров УЕФА.

Источник: Reuters

В четверг «Арсенал» встречается в Мадриде с «Атлетико» в ответной игре полуфинала Лиги Европы. Первый матч, состоявшийся 26 апреля в Лондоне, завершился вничью — 1:1.

Больше всего встреч, сыгранных в еврокубках, у экс-рулевого «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона — 269. Из пяти тренеров, которые провели больше всего матчей в турнирах УЕФА, только Венгер пока не завоевал ни одного еврокубка.

Топ-5 тренеров с наибольшим количеством матчей в турнирах УЕФА выглядит следующим образом:

1. Алекс Фергюсон — 269 матчей (210 в Лиге чемпионов);.

2 Арсен Венгер — 250 (202 в Лиге чемпионов);.

3. Мирча Луческу — 222 (131 в Лиге чемпионов);.

4. Джованни Трапатонни — 201 (82 в Лиге чемпионов);.

5. Карло Анчелотти — 196 (160 в Лиге чемпионов).

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