Матч с «Атлетико» стал для Арсена Венгера 250-м в еврокубках

В четверг «Арсенал» встречается в Мадриде с «Атлетико» в ответной игре полуфинала Лиги Европы. Первый матч, состоявшийся 26 апреля в Лондоне, завершился вничью — 1:1.
Больше всего встреч, сыгранных в еврокубках, у экс-рулевого «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона — 269. Из пяти тренеров, которые провели больше всего матчей в турнирах УЕФА, только Венгер пока не завоевал ни одного еврокубка.
Топ-5 тренеров с наибольшим количеством матчей в турнирах УЕФА выглядит следующим образом:
1. Алекс Фергюсон — 269 матчей (210 в Лиге чемпионов);.
2 Арсен Венгер — 250 (202 в Лиге чемпионов);.
3. Мирча Луческу — 222 (131 в Лиге чемпионов);.
4. Джованни Трапатонни — 201 (82 в Лиге чемпионов);.
5. Карло Анчелотти — 196 (160 в Лиге чемпионов).