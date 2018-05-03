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19:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» — «Ливерпуль». Россиян не пустят на финал в Киев?

У российских болельщиков и журналистов, посещавших Крым после 2014 года, — большие проблемы с поездкой на финал Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая в Киеве.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В финале Лиги чемпионов нынешнего сезона сыграют мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль». Однако желание некоторых российских поклонников этих команд посетить суперматч в Киеве может оказаться невыполнимым, и совсем не по финансовым причинам. Украинская пограничная служба в последнее время жестко проводит в жизнь принцип недопуска на территорию своей страны иностранцев, которые после 2014 года «незаконно посещали аннексированный Россией Крым». Исключение не делаются ни для вип-персон, ни для журналистов, ни для спортивных делегаций. Шансов на то, что ради футбольного праздника 26 мая правила изменят, нет никаких. Это закроет дорогу на финала десяткам россиян.

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ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ПОСТРАДАВШИХ

Решение о том, что финал Лиги чемпионов-2017/218 пройдет в Киеве, было принято УЕФА в сентябре 2016 года. К тому времени в украинском кодексе об административных правонарушениях уже существовала статья о «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины», однако применялась она выборочно. Украинские пограничники не пускали россиян через свою границу под самыми разными предлогами, а «крымская тема» вышла на первый план только в 2017-м. В прошлом году такая формулировка была предъявлена более чем полутора тысячам россиянам, желающим попасть на Украину.

Соцсети пестрят рассказами о том, как посещение российского Крыма приводило к невозможности посетить на Украине смертельно больных родителей, провоцировало разделение семей, приводило к срыву коммерческих сделок и прочим ужасам. Под раздачу в прошлом году попал российский боксер Георгий Кушиташвили, которого из-за выступлений в Крыму не пустили на чемпионат Европы в Харькове.

Именно категорический настрой украинских пограничников привел к тому, что юношеское первенство континента по борьбе перенесли из Киева в македонский Скопье.

«В странах, запрещающих въезд представителям других стран, турниры проводиться не будут», — пообещал тогда президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович.

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ОСОБЫЙ ПОРЯДОК

Могли ли европейские футбольные власти тоже поставить Украине ультиматум и потребовать допуска на финал Лиги чемпионов российских болельщиков без политических ограничений? Безусловно могли, несмотря на то, что пограничные правила — это внутреннее дело каждой страны, и в них много странностей и несправедливостей. И не только на Украине. Например, в нашу страну невозможно въехать по паспорту Республики Косово, которая не признана Россией (правда, для участников международных соревнований сделано исключение). В некоторые арабские страны сложно попасть, если в паспорте есть штамп о посещении Израиля. После визита в Нагорный Карабах возникнут сложности с пограничниками Азербайджана.

Таких примеров много, другой вопрос, что все они не затрагивают интересов большого количества людей, как в случае с «крымским порядком» на Украине. На нынешний финал Лиги чемпионов в Киеве в любом случае не было бы массового наплыва россиян. Однако в других обстоятельствах непримиримая позиция украинской погранслужбы теоретически способна полностью сорвать спортивный праздник — это тема посерьезнее отсутствия лицензии у национального антидопингового агентства, что сейчас пытаются поставить в вину России.

Болельщики и спортсмены не могут постоянно оставаться в заложниках у большой политики. Это в нынешней ситуации обязаны учитывать все организаторы конкурсов на проведение крупных международных стартов.

Многие страны, принимавшие большие соревнования, вносили временные изменения в свои пограничные и таможенные правила и даже приостанавливали действие отдельных законов. Это предполагали контракты с международными федерациями или с МОК. И в этом нет никакого ограничение национального суверенитета. И то, что о подобном нюансе не подумали накануне финала Лиги чемпионов в Киеве — прямое упущение УЕФА.

Олег ШАМОНАЕВ

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