«Реал» — «Ливерпуль». Россиян не пустят на финал в Киев?
У российских болельщиков и журналистов, посещавших Крым после 2014 года, — большие проблемы с поездкой на финал Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая в Киеве.
У российских болельщиков и журналистов, посещавших Крым после 2014 года, — большие проблемы с поездкой на финал Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая в Киеве.
В финале Лиги чемпионов нынешнего сезона сыграют мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль». Однако желание некоторых российских поклонников этих команд посетить суперматч в Киеве может оказаться невыполнимым, и совсем не по финансовым причинам. Украинская пограничная служба в последнее время жестко проводит в жизнь принцип недопуска на территорию своей страны иностранцев, которые после 2014 года «незаконно посещали аннексированный Россией Крым». Исключение не делаются ни для
ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ПОСТРАДАВШИХ
Решение о том, что финал Лиги чемпионов-2017/218 пройдет в Киеве, было принято УЕФА в сентябре 2016 года. К тому времени в украинском кодексе об административных правонарушениях уже существовала статья о «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины», однако применялась она выборочно. Украинские пограничники не пускали россиян через свою границу под самыми разными предлогами, а «крымская тема» вышла на первый план только в 2017-м. В прошлом году такая формулировка была предъявлена более чем полутора тысячам россиянам, желающим попасть на Украину.
Соцсети пестрят рассказами о том, как посещение российского Крыма приводило к невозможности посетить на Украине смертельно больных родителей, провоцировало разделение семей, приводило к срыву коммерческих сделок и прочим ужасам. Под раздачу в прошлом году попал российский боксер Георгий Кушиташвили, которого
«В странах, запрещающих въезд представителям других стран, турниры проводиться не будут», — пообещал тогда президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович.
ОСОБЫЙ ПОРЯДОК
Могли ли европейские футбольные власти тоже поставить Украине ультиматум и потребовать допуска на финал Лиги чемпионов российских болельщиков без политических ограничений? Безусловно могли, несмотря на то, что пограничные правила — это внутреннее дело каждой страны, и в них много странностей и несправедливостей. И не только на Украине. Например, в нашу страну невозможно въехать по паспорту Республики Косово, которая не признана Россией (правда, для участников международных соревнований сделано исключение). В некоторые арабские страны сложно попасть, если в паспорте есть штамп о посещении Израиля. После визита в Нагорный Карабах возникнут сложности с пограничниками Азербайджана.
Таких примеров много, другой вопрос, что все они не затрагивают интересов большого количества людей, как в случае с «крымским порядком» на Украине. На нынешний финал Лиги чемпионов в Киеве в любом случае не было бы массового наплыва россиян. Однако в других обстоятельствах непримиримая позиция украинской погранслужбы теоретически способна полностью сорвать спортивный праздник — это тема посерьезнее отсутствия лицензии у национального антидопингового агентства, что сейчас пытаются поставить в вину России.
Многие страны, принимавшие большие соревнования, вносили временные изменения в свои пограничные и таможенные правила и даже приостанавливали действие отдельных законов. Это предполагали контракты с международными федерациями или с МОК. И в этом нет никакого ограничение национального суверенитета. И то, что о подобном нюансе не подумали накануне финала Лиги чемпионов в Киеве — прямое упущение УЕФА.
Олег ШАМОНАЕВ