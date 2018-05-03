«Шымкент без еврокубков». Казахстанская Федерация футбола отклонила аппеляцию «Ордабасы»
Состоялось заседание
Состоялось заседание
По ее итогам КДК отказала футбольному клубу «Ордабасы» в апелляции по решению о не допуске команды к матчам Лиги Европы.
Напомним, что 26 апреля на заседании КДК было принято решение об отказе в выдаче сертификата на участие в соревнованиях под эгидой УЕФА в сезоне 2018/2019 года, в связи с нарушением сроков контрольной даты погашения кредиторской задолженности перед налоговыми органами и социальными фондами.
Представитель КФФ Ержан Мусабеков раскрыл подробности нарушений, совершенных «Ордабасы». В свою очередь ветеран казахстанского футбола Куралбек Ордабаев подчеркнул, что подобный инцидент станет уроком для всех отечественных клубов.
Вместо «Ордабасы» в предстоящем розыгрыше Лиги Европы сыграет костанайский «Тобол».