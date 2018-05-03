«Шымкент без еврокубков». Казахстанская Федерация футбола отклонила аппеляцию «Ордабасы»

По ее итогам КДК отказала футбольному клубу «Ордабасы» в апелляции по решению о не допуске команды к матчам Лиги Европы.

Напомним, что 26 апреля на заседании КДК было принято решение об отказе в выдаче сертификата на участие в соревнованиях под эгидой УЕФА в сезоне 2018/2019 года, в связи с нарушением сроков контрольной даты погашения кредиторской задолженности перед налоговыми органами и социальными фондами.