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Милнер пошутил про попадание мяча в лицо в матче с «Ромой»
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер с юмором прокомментировал автогол в полуфинале Лиги чемпионов с «Ромой».
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер с юмором прокомментировал автогол в полуфинале Лиги чемпионов с «Ромой».
После выноса мяча из вратарской мяч попал в голову Милнеру и отлетел в ворота, сделав счет 1:1.
«Кто-нибудь знает, как можно убрать логотип Лиги чемпионов с лица?» — пошутил Милнер.
«Ливерпуль» проиграл в Риме 2:4, но прошел дальше за счет победы 5:2 у себя дома.
|Эусебио Ди Франческо
|Юрген Клопп
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Дамир Скомина (Словения)