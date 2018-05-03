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18:26 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Милнер пошутил про попадание мяча в лицо в матче с «Ромой»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер с юмором прокомментировал автогол в полуфинале Лиги чемпионов с «Ромой».

Источник: AFP 2018

После выноса мяча из вратарской мяч попал в голову Милнеру и отлетел в ворота, сделав счет 1:1.

«Кто-нибудь знает, как можно убрать логотип Лиги чемпионов с лица?» — пошутил Милнер.

«Ливерпуль» проиграл в Риме 2:4, но прошел дальше за счет победы 5:2 у себя дома.

Во время загрузки произошла ошибка.
Рома 4:2
Первый тайм: 1:2
Ливерпуль
2.05.2018, 21:45 Зрители: 61889 Плей-офф: 1/2 финала Olimpico
Главные тренеры
Эусебио Ди Франческо Юрген Клопп
Голы
15′ Джеймс Милнер 7
52′ Эдин Джеко 9
86′ Раджа Наингголан (А. Коларов) 4
90+4′ Раджа Наингголан 4
19 Садио Мане (Роберту Фирмину) 9′
5 Джорджиньо Вайналдум 25′
Составы
Алиссон 1
76′ Алессандро Флоренци 24
Александр Коларов 11
Федерико Фасио 20
84′ Константинос Манолас 44
Раджа Наингголан 4
Эдин Джеко 9
Патрик Шик 14
53′ Лоренцо Пеллегрини 7
Дженгиз Ундер 17
69′ Даниэле Де Росси (к) 16
Максим Гоналон 21
75′ Стефан Эль-Шаарави 92
Мирко Антонуччи 48
1 Лорис Кариус
26 Эндрю Робертсон 84′
4 Виргил ван Дейк
6 Деян Ловрен 44′
5 Джорджиньо Вайналдум
7 Джеймс Милнер
11 Мохамед Салах
14 Джордан Хендерсон (к)
66 Трент Александр-Арнолд 90′
2 Натаниел Клайн
9 Роберту Фирмину 87′
29 Доминик Соланке 90′
19 Садио Мане 83′
17 Рагнар Клаван
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 3
10 Фолы 14
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
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