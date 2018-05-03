Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
Более 1000 болельщиков «Атлетико» устроили шоу перед отелем команды
Фанаты мадридского «Атлетико» настроили команду на ответный матч с «Арсеналом» в ½ финала Лиги Европы.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Фанаты мадридского «Атлетико» настроили команду на ответный матч с «Арсеналом» в ½ финала Лиги Европы.
Более 1000 болельщиков мадридцев собрались у отеля, где остановились игроки. Фанаты зажигали файеры, шашки и распевали песни.
Автобус «Атлетико» подъехал к отелю со слоганом «Возвращаемся, чтобы победить».
В первом матче в Лондоне команды сыграли вничью 1:1.