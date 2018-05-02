«С ВАР финал Лиги чемпионов был бы другим». Что говорили после матча «Рома» — «Ливерпуль»
Главные цитаты ответного полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» уступил на выезде «Роме», но обеспечил себе первый за 11 лет финал.
Главные цитаты ответного полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» уступил на выезде «Роме», но обеспечил себе первый за 11 лет финал.
Юрген КЛОПП, главный тренер «Ливерпуля»:
— Вы не можете планировать выход в финал Лиги чемпионов — если вы не мадридский «Реал», «Барселона» или «Бавария». Для них это куда более обычное дело, чем для нас. Мы начинали путь еще с квалификации, так что я очень рад за ребят. Теперь мы отправляемся в Киев — звучит безумно, но это так! Мы заслужили место в финале на 100 процентов. Хотя, если бы дальше прошла «Рома», то это тоже было бы справедливо.
Эусебио ДИ ФРАНЧЕСКО, главный тренер «Ромы»:
— Соперник провел великолепный тайм в первом матче, теперь то же самое сделали мы. Дальше прошла команда, которая была сильнее в мелочах. Впрочем, это ничуть не умаляет заслуг «Ливерпуля», он сыграл великолепно. Мои ребята сотворили
Джордан ХЕНДЕРСОН, полузащитник «Ливерпуля»:
— Мы не можем обойтись без проблем. Мы могли быть более эффективны в контратаках, но в целом кроме последних 10 минут второго таймы мы действовали очень хорошо.
Алессандро ФЛОРЕНЦИ, полузащитник «Ромы»:
— Горечь осталась, особенно по поводу неназначенного пенальти в том моменте, где сопернику можно было показать красную карточку. Мы могли бы попытаться сотворить чудо. Мы пропустили 7 мячей за две игры, но Салах был в офсайде, затем пенальти на Джеко, который не был вне игры, и очевидная игра рукой. Если бы в Лиге чемпионов использовалась ВАР, то, может быть, финал был бы другим.
Джорджиньо ВАЙНАЛДУМ, полузащитник «Ливерпуля»:
— Мы с нетерпением ждем финала. Уверен, это будет отличный матч. Если ты хочешь выиграть Лигу чемпионов, тебе надо обыгрывать всех соперников. «Реал» — сложный противник с отличными футболистами, но и у нас они есть.
Даниэле ДЕ РОССИ, полузащитник «Ромы»:
— Я ясно видел игру рукой, оглянулся и подумал, что мне показалось. Спросил Эдина Джеко, на что он сказал, что не видел, поэтому я остался спокойным. В любом случае, не имеет значения, что я думаю. Неназначенный пенальти был после часа игры, и у нас было еще много времени. Возможно, это изменило движение игры, возможно, «Ливерпуль» все равно вышел бы в финал, но, по крайней мере, у нас был бы шанс.
Стивен ДЖЕРРАРД,
— Я рад за своих бывших партнеров. Посмотрите, какие эмоции были у Милнера! Посмотрите, как праздновали болельщики! Если команда сможет сделать еще один шаг вперед, то это может стать началом
Раджа НАИНГГОЛАН, полузащитник «Ромы»:
— Горжусь, что являюсь частью этой команды. Прошу прощения за ошибку, которая сильно повлияла на конечный результат. Движемся вперед.
Дирк КАЙТ,
— Мы идем в финал Лиги чемпионов!
Рио ФЕРДИНАНД,
— Как бывшему игроку «Манчестера», мне немного страшно смотреть на то, что делает «Ливерпуль». Это может стать началом новой главы в истории клуба. Статистика и история подсказывает, что «Реал» является фаворитом, но «Ливерпуль» может поставить перед соперником неразрешимые задачи.
«Рома» — Салаху:
— Так жаль, что невероятная мечта «Ромы» сыграть в Киеве закончилась, но ты будешь там в своих новых цветах. Удачи в финале, Мо Салах.
Джеймс МИЛНЕР, полузащитник «Ливерпуля»:
— У
|Эусебио Ди Франческо
|Юрген Клопп
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Дамир Скомина (Словения)