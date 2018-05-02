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10:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«С ВАР финал Лиги чемпионов был бы другим». Что говорили после матча «Рома» — «Ливерпуль»

Главные цитаты ответного полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» уступил на выезде «Роме», но обеспечил себе первый за 11 лет финал.

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Юрген КЛОПП, главный тренер «Ливерпуля»:

— Вы не можете планировать выход в финал Лиги чемпионов — если вы не мадридский «Реал», «Барселона» или «Бавария». Для них это куда более обычное дело, чем для нас. Мы начинали путь еще с квалификации, так что я очень рад за ребят. Теперь мы отправляемся в Киев — звучит безумно, но это так! Мы заслужили место в финале на 100 процентов. Хотя, если бы дальше прошла «Рома», то это тоже было бы справедливо.

Эусебио ДИ ФРАНЧЕСКО, главный тренер «Ромы»:

— Соперник провел великолепный тайм в первом матче, теперь то же самое сделали мы. Дальше прошла команда, которая была сильнее в мелочах. Впрочем, это ничуть не умаляет заслуг «Ливерпуля», он сыграл великолепно. Мои ребята сотворили что-то невероятное. Поверьте, футболистам очень непросто было вырвать победу, ведь мы подарили сопернику два гола и уступали со счетом 1:2. Это был почти идеальный матч. И он должен убедить нас в том, что мы способны добиваться результата на таком уровне.

Джордан ХЕНДЕРСОН, полузащитник «Ливерпуля»:

— Мы не можем обойтись без проблем. Мы могли быть более эффективны в контратаках, но в целом кроме последних 10 минут второго таймы мы действовали очень хорошо.

Алессандро ФЛОРЕНЦИ, полузащитник «Ромы»:

— Горечь осталась, особенно по поводу неназначенного пенальти в том моменте, где сопернику можно было показать красную карточку. Мы могли бы попытаться сотворить чудо. Мы пропустили 7 мячей за две игры, но Салах был в офсайде, затем пенальти на Джеко, который не был вне игры, и очевидная игра рукой. Если бы в Лиге чемпионов использовалась ВАР, то, может быть, финал был бы другим.

Джорджиньо ВАЙНАЛДУМ, полузащитник «Ливерпуля»:

— Мы с нетерпением ждем финала. Уверен, это будет отличный матч. Если ты хочешь выиграть Лигу чемпионов, тебе надо обыгрывать всех соперников. «Реал» — сложный противник с отличными футболистами, но и у нас они есть.

Даниэле ДЕ РОССИ, полузащитник «Ромы»:

— Я ясно видел игру рукой, оглянулся и подумал, что мне показалось. Спросил Эдина Джеко, на что он сказал, что не видел, поэтому я остался спокойным. В любом случае, не имеет значения, что я думаю. Неназначенный пенальти был после часа игры, и у нас было еще много времени. Возможно, это изменило движение игры, возможно, «Ливерпуль» все равно вышел бы в финал, но, по крайней мере, у нас был бы шанс.

Стивен ДЖЕРРАРД, экс-полузащитник «Ливерпуля»:

— Я рад за своих бывших партнеров. Посмотрите, какие эмоции были у Милнера! Посмотрите, как праздновали болельщики! Если команда сможет сделать еще один шаг вперед, то это может стать началом чего-то по-настоящему большого.

Раджа НАИНГГОЛАН, полузащитник «Ромы»:

— Горжусь, что являюсь частью этой команды. Прошу прощения за ошибку, которая сильно повлияла на конечный результат. Движемся вперед.

Дирк КАЙТ, экс-нападающий «Ливерпуля»:

— Мы идем в финал Лиги чемпионов!

Рио ФЕРДИНАНД, экс-защитник «МЮ»:

— Как бывшему игроку «Манчестера», мне немного страшно смотреть на то, что делает «Ливерпуль». Это может стать началом новой главы в истории клуба. Статистика и история подсказывает, что «Реал» является фаворитом, но «Ливерпуль» может поставить перед соперником неразрешимые задачи.

«Рома» — Салаху:

— Так жаль, что невероятная мечта «Ромы» сыграть в Киеве закончилась, но ты будешь там в своих новых цветах. Удачи в финале, Мо Салах.

Джеймс МИЛНЕР, полузащитник «Ливерпуля»:

— У кого-нибудь есть какие-то советы, чем можно вывести логотип Лиги чемпионов с лица?

Рома 4:2
Первый тайм: 1:2
Ливерпуль
2.05.2018, 21:45 Плей-офф: 1/2 финала Olimpico
Главные тренеры
Эусебио Ди Франческо Юрген Клопп
Голы
15′ Джеймс Милнер 7
52′ Эдин Джеко 9
86′ Раджа Наингголан (А. Коларов) 4
90+4′ Раджа Наингголан 4
19 Садио Мане (Роберту Фирмину) 9′
5 Джорджиньо Вайналдум 25′
Составы
Алиссон 1
76′ Алессандро Флоренци 24
Александр Коларов 11
Федерико Фасио 20
84′ Константинос Манолас 44
Раджа Наингголан 4
Эдин Джеко 9
Патрик Шик 14
53′ Лоренцо Пеллегрини 7
Дженгиз Ундер 17
69′ Даниэле Де Росси (к) 16
Максим Гоналон 21
75′ Стефан Эль-Шаарави 92
Мирко Антонуччи 48
1 Лорис Кариус
26 Эндрю Робертсон 84′
4 Виргил ван Дейк
6 Деян Ловрен 44′
5 Джорджиньо Вайналдум
7 Джеймс Милнер
11 Мохамед Салах
14 Джордан Хендерсон (к)
66 Трент Александр-Арнолд 90′
2 Натаниел Клайн
9 Роберту Фирмину 87′
29 Доминик Соланке 90′
19 Садио Мане 83′
17 Рагнар Клаван
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 3
10 Фолы 14
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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