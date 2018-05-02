«С ВАР финал Лиги чемпионов был бы другим». Что говорили после матча «Рома» — «Ливерпуль»

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Юрген КЛОПП, главный тренер «Ливерпуля»:

— Вы не можете планировать выход в финал Лиги чемпионов — если вы не мадридский «Реал», «Барселона» или «Бавария». Для них это куда более обычное дело, чем для нас. Мы начинали путь еще с квалификации, так что я очень рад за ребят. Теперь мы отправляемся в Киев — звучит безумно, но это так! Мы заслужили место в финале на 100 процентов. Хотя, если бы дальше прошла «Рома», то это тоже было бы справедливо.

Эусебио ДИ ФРАНЧЕСКО, главный тренер «Ромы»:

— Соперник провел великолепный тайм в первом матче, теперь то же самое сделали мы. Дальше прошла команда, которая была сильнее в мелочах. Впрочем, это ничуть не умаляет заслуг «Ливерпуля», он сыграл великолепно. Мои ребята сотворили что-то невероятное. Поверьте, футболистам очень непросто было вырвать победу, ведь мы подарили сопернику два гола и уступали со счетом 1:2. Это был почти идеальный матч. И он должен убедить нас в том, что мы способны добиваться результата на таком уровне.

Джордан ХЕНДЕРСОН, полузащитник «Ливерпуля»:

— Мы не можем обойтись без проблем. Мы могли быть более эффективны в контратаках, но в целом кроме последних 10 минут второго таймы мы действовали очень хорошо.

Алессандро ФЛОРЕНЦИ, полузащитник «Ромы»:

— Горечь осталась, особенно по поводу неназначенного пенальти в том моменте, где сопернику можно было показать красную карточку. Мы могли бы попытаться сотворить чудо. Мы пропустили 7 мячей за две игры, но Салах был в офсайде, затем пенальти на Джеко, который не был вне игры, и очевидная игра рукой. Если бы в Лиге чемпионов использовалась ВАР, то, может быть, финал был бы другим.

Джорджиньо ВАЙНАЛДУМ, полузащитник «Ливерпуля»:

— Мы с нетерпением ждем финала. Уверен, это будет отличный матч. Если ты хочешь выиграть Лигу чемпионов, тебе надо обыгрывать всех соперников. «Реал» — сложный противник с отличными футболистами, но и у нас они есть.

Даниэле ДЕ РОССИ, полузащитник «Ромы»:

— Я ясно видел игру рукой, оглянулся и подумал, что мне показалось. Спросил Эдина Джеко, на что он сказал, что не видел, поэтому я остался спокойным. В любом случае, не имеет значения, что я думаю. Неназначенный пенальти был после часа игры, и у нас было еще много времени. Возможно, это изменило движение игры, возможно, «Ливерпуль» все равно вышел бы в финал, но, по крайней мере, у нас был бы шанс.

Стивен ДЖЕРРАРД, экс-полузащитник «Ливерпуля»:

— Я рад за своих бывших партнеров. Посмотрите, какие эмоции были у Милнера! Посмотрите, как праздновали болельщики! Если команда сможет сделать еще один шаг вперед, то это может стать началом чего-то по-настоящему большого.

Раджа НАИНГГОЛАН, полузащитник «Ромы»:

— Горжусь, что являюсь частью этой команды. Прошу прощения за ошибку, которая сильно повлияла на конечный результат. Движемся вперед.

Дирк КАЙТ, экс-нападающий «Ливерпуля»:

— Мы идем в финал Лиги чемпионов!

Рио ФЕРДИНАНД, экс-защитник «МЮ»:

— Как бывшему игроку «Манчестера», мне немного страшно смотреть на то, что делает «Ливерпуль». Это может стать началом новой главы в истории клуба. Статистика и история подсказывает, что «Реал» является фаворитом, но «Ливерпуль» может поставить перед соперником неразрешимые задачи.

«Рома» — Салаху:

— Так жаль, что невероятная мечта «Ромы» сыграть в Киеве закончилась, но ты будешь там в своих новых цветах. Удачи в финале, Мо Салах.

Джеймс МИЛНЕР, полузащитник «Ливерпуля»: