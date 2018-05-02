Джеймс Паллотта: Если ВАР не будет в Лиге чемпионов, то это просто смешно

— Совершенно ясно, что ВАР необходима в Лиге чемпионов, потому что нельзя позволять происходить таким веща, — цитирует Football Italia Паллотту. — Вы сами все видели — Джеко был не в офсайде, пенальти не назначили. На 65-й минуте мяч попад в руку, что было очевидно для всех в мире, кроме тех, кто был на поле. На 67-й минуте на Шике сфолили в штрафной. Я знаю, что это сложно сделать, но действительно неприятно, когда проигрываешь, как сегодня… Кстати, там должна была быть красная карточка, и «Рома» с 63-й минуты могла играть в большинстве. Тем не менее, поздравляю «Ливерпуль», это отличная команда, но если мы не увидим ВАР в Лиге чемпионов, то это будет похоже на шутку.