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08:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джеймс Паллотта: Если ВАР не будет в Лиге чемпионов, то это просто смешно

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта после победы над «Ливерпулем» в матче ½ финала Лиги чемпионов (4:2) отметил необходимость введения системы видеоповторов (ВАР) в главном еврокубковом турнире.

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Римляне выиграли, но по сумме двух встреч не вышли в финал.

— Совершенно ясно, что ВАР необходима в Лиге чемпионов, потому что нельзя позволять происходить таким веща, — цитирует Football Italia Паллотту. — Вы сами все видели — Джеко был не в офсайде, пенальти не назначили. На 65-й минуте мяч попад в руку, что было очевидно для всех в мире, кроме тех, кто был на поле. На 67-й минуте на Шике сфолили в штрафной. Я знаю, что это сложно сделать, но действительно неприятно, когда проигрываешь, как сегодня… Кстати, там должна была быть красная карточка, и «Рома» с 63-й минуты могла играть в большинстве. Тем не менее, поздравляю «Ливерпуль», это отличная команда, но если мы не увидим ВАР в Лиге чемпионов, то это будет похоже на шутку.

Рома 4:2
Первый тайм: 1:2
Ливерпуль
2.05.2018, 21:45 Плей-офф: 1/2 финала Olimpico
Главные тренеры
Эусебио Ди Франческо Юрген Клопп
Голы
15′ Джеймс Милнер 7
52′ Эдин Джеко 9
86′ Раджа Наингголан (А. Коларов) 4
90+4′ Раджа Наингголан 4
19 Садио Мане (Роберту Фирмину) 9′
5 Джорджиньо Вайналдум 25′
Составы
Алиссон 1
76′ Алессандро Флоренци 24
Александр Коларов 11
Федерико Фасио 20
84′ Константинос Манолас 44
Раджа Наингголан 4
Эдин Джеко 9
Патрик Шик 14
53′ Лоренцо Пеллегрини 7
Дженгиз Ундер 17
69′ Даниэле Де Росси (к) 16
Максим Гоналон 21
75′ Стефан Эль-Шаарави 92
Мирко Антонуччи 48
1 Лорис Кариус
26 Эндрю Робертсон 84′
4 Виргил ван Дейк
6 Деян Ловрен 44′
5 Джорджиньо Вайналдум
7 Джеймс Милнер
11 Мохамед Салах
14 Джордан Хендерсон (к)
66 Трент Александр-Арнолд 90′
2 Натаниел Клайн
9 Роберту Фирмину 87′
29 Доминик Соланке 90′
19 Садио Мане 83′
17 Рагнар Клаван
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 3
10 Фолы 14
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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