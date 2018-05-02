«Ливерпуль» — фаворит финала. Обзор европейских СМИ
О чем писала зарубежная пресса после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором «Рома» победила «Ливерпуль» со счетом 4:2, но покинула турнир.
О чем писала зарубежная пресса после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором «Рома» победила «Ливерпуль» со счетом 4:2, но покинула турнир.
«Перед матчем об этом говорили абсолютно все, даже таксист на пути к стадиону, у которого, кстати, приборная панель была обмотана шарфом «Ромы». Во время разговора он тяжело вздыхал: «Думаю, что «Рома» не знает, как остановить атаку «Ливерпуля». Весь мир был прав. Да, римляне не пропускали дома в этой Лиге чемпионов, но английский клуб прервал их серию.
Нет никаких сомнений в том, что команда Клоппа заслуживает играть в финале. И впечатляющая игра и результаты «Ливерпуля» делают его фаворитом матча с неубедительным «Реалом», несмотря на знания и опыт «Королевского клуба».
«Спорные решения судей подкосили “Рому” на взлете. В первом тайме небольшой контакт Шика с Ловреном в штрафной сошел хорвату с рук, в начале второй половины Кариус был бы наказан за фол на Джеко, но за мгновение до этого судья зафиксировал сомнительный офсайд. После этого “Рома”
«Последним препятствием «Реала» на пути к 13-й победе в Лиге чемпионов станет «Ливерпуль». Лучший трезубец Европы, Клопп, пятикратные чемпионы Европы, последний палач «Реала» в финале Кубка Европейский чемпинов-1980/81.
На «Олимпико» защита «Ливерпуля» была катастрофой. Зато атака у красных сумасшедшая. Мане, Салах и Роберту Фирмину в среду пробили отметку в 29 мячей в этой Лиге чемпионов. И при этом обошли BBC (28 мячей было у Бензема, Бэйла и Криштиану Роналду в сезоне-2013/14)".
«Их слишком часто спасала фортуна. Более чем. Они могли потерять голкипера
Но «Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в Киеве, потому что все сделал правильно. Красные знали, что у них лучше всего получается, и что нужно делать. Они приехали в Рим не оборонять 5:2, хотя могли бы. Они приехали атаковать, ведь лучшая защита — это нападение. В случае с «Ливерпулем» точно. Красные ни разу не проигрывали по ходу матча в этой Лиге чемпионов до 86-й минуты игры в Риме, но было уже слишком поздно.
|Эусебио Ди Франческо
|Юрген Клопп
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Дамир Скомина (Словения)