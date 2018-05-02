«Ливерпуль» — фаворит финала. Обзор европейских СМИ

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Mirror (Англия): «Команда Клоппа заслужила финал»

«Перед матчем об этом говорили абсолютно все, даже таксист на пути к стадиону, у которого, кстати, приборная панель была обмотана шарфом «Ромы». Во время разговора он тяжело вздыхал: «Думаю, что «Рома» не знает, как остановить атаку «Ливерпуля». Весь мир был прав. Да, римляне не пропускали дома в этой Лиге чемпионов, но английский клуб прервал их серию.

Нет никаких сомнений в том, что команда Клоппа заслуживает играть в финале. И впечатляющая игра и результаты «Ливерпуля» делают его фаворитом матча с неубедительным «Реалом», несмотря на знания и опыт «Королевского клуба».

La Gazzetta dello sport (Италия): «УЕФА стоит ускориться с введением ВАР»

«Спорные решения судей подкосили “Рому” на взлете. В первом тайме небольшой контакт Шика с Ловреном в штрафной сошел хорвату с рук, в начале второй половины Кариус был бы наказан за фол на Джеко, но за мгновение до этого судья зафиксировал сомнительный офсайд. После этого “Рома” все-таки забила, и, может быть, отыгралась бы с 2:5, если бы Дамир Скомина назначил пенальти за очевидную игру рукой Александра-Арнолда в штрафной площади. Но ничего. Это неприятно, учитывая далеко не блестящую защиту “Ливерпуля”. А ведь еще в четвертьфинальных матчах с участием “Ювентуса” и “Реала”, а также “Барсы” с “Ромой” было несколько эпизодов, в которых судьи взяли сторону испанских клубов. Возможно, УЕФА стоит немного ускориться с введением ВАР в Лиге чемпионов».

Marca (Испания): «Если «Ливерпуль» будет так же защищаться в Киеве…»

«Последним препятствием «Реала» на пути к 13-й победе в Лиге чемпионов станет «Ливерпуль». Лучший трезубец Европы, Клопп, пятикратные чемпионы Европы, последний палач «Реала» в финале Кубка Европейский чемпинов-1980/81.

На «Энфилде» надеются, что Мадрид однажды должен проиграть в финале. Но лучше им подумать об обороне.

На «Олимпико» защита «Ливерпуля» была катастрофой. Зато атака у красных сумасшедшая. Мане, Салах и Роберту Фирмину в среду пробили отметку в 29 мячей в этой Лиге чемпионов. И при этом обошли BBC (28 мячей было у Бензема, Бэйла и Криштиану Роналду в сезоне-2013/14)".

Daily Mail (Англия): «Лучшая защита — это нападение. В случае с «Ливерпулем» точно»

«Их слишком часто спасала фортуна. Более чем. Они могли потерять голкипера из-за удаления. Они могли пропустить еще два мяча с пенальти. Они могли стать участниками еще одного исторического камбэка — и не с той стороны, с которой хочется.