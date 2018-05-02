Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
«Рома» и «Ливерпуль» установили рекорд результативности полуфиналов ЛЧ
Полуфинал между «Ромой» и «Ливерпулем» стал самым результативным в истории Лиги чемпионов.
Полуфинал между «Ромой» и «Ливерпулем» стал самым результативным в истории Лиги чемпионов.
По итогам двух встреч было забито 13 голов.
Первый матч состоялся в Ливерпуле 24 апреля и закончился победой хозяев 5:2. У «Ливерпуля» голами отметились Садио Мане, также дубли на счету Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино. У гостей отличились Эдин Джеко и Диего Перотти, реализовавший пенальти.
Во втором матче, который состоялся 2 мая, был зафиксирован счёт 4:2 в пользу «Ромы». У итальянской команды отличились Эдин Джеко, дубль записал в свой актив Раджа Найнгголан, автогол на счету Джеймса Милнера. В составе «Ливерпуля» отметились Садио Мане и Жоржиньо Вейналдум.
|Эусебио Ди Франческо
|Юрген Клопп
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Дамир Скомина (Словения)