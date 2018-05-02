«Рома» и «Ливерпуль» установили рекорд результативности полуфиналов ЛЧ

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

По итогам двух встреч было забито 13 голов.

Первый матч состоялся в Ливерпуле 24 апреля и закончился победой хозяев 5:2. У «Ливерпуля» голами отметились Садио Мане, также дубли на счету Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино. У гостей отличились Эдин Джеко и Диего Перотти, реализовавший пенальти.