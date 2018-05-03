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01:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» и «Рома» повторили рекорд Лиги чемпионов

«Ливерпуль» и «Рома» в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов забили друг другу 13 голов (5:2, 2:4 в пользу британцев) и повторили рекорд турнира.

Источник: Reuters

Настолько результативно выступали ранее только «Бавария» и «Спортинг» в 1/8 финала сезона-2008/09. Немцы победили с общим счетом 12:1 (7:1, 5:0).

По 12 мячей забивалось парами «Вердер» — «Лион» (2005 год, 0:3, 2:7), «Ливерпуль» — «Челси» (2009 год, 1:3, 4:4), «Байер» — «Бавария» (2012 год, 1:3, 1:7), «Бавария» — «Арсенал» (2017 год, 5:1, 5:1) и «Манчестер Сити» — «Монако» (2017 год, 5:3, 1:3).

Самое результативное полуфинальное противостояние относилось к сезону-1997/98, когда «Ювентус"​ обыграл «Монако» с общим счетом 6:4 (4:1, 2:3). (Кирилл БУРДАКОВ).

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